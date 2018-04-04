Akkuyu’yu eleştirenlere mesaj: Gaza gelmenin lüzumu yok

KIZLAR DAHA BAŞARILI

“İlkokulda okuma-yazma oranı yüzde 100 oldu. Ortaöğretimde yüzde 83, yüksek öğretimde yüzde 43 seviyesine ulaşmış. Liseden mezun iki öğrenciden birisi üniversiteye geçebiliyor. Üniversitelerimizdeki kız öğrencilerin sayısı erkeklerden fazla. Demek ki erkeklerin biraz daha gayret etmesi lazım. Başarı kızlarda daha yüksek, bundan da gurur duyuyoruz. Bayan öğretim üyesi sayısı erkek öğretim üyesi sayısından fazla. Üniversiteleri bayanlar teslim almış hayırlı uğurlu olsun. Kızlarımızın, hanımlarımızın elinin değdiği yer çok daha güzel, çok daha başarılı olur.

YUNANİSTAN RAHAT DURDUĞU SÜRECE

Şu anda dünyada üniversiteye erişebilme bakımından ikinci sıradayız. Bu 15 yılda oldu. Birinci Yunanistan. Eğer bana verilen bilgi doğruysa YÖK Başkanı’nın yalancısıyım. Yunanistan’ı saymayın, Türkiye. Bir vilayetimiz kadar ülke yani sonuçta. İstanbul’dan biraz daha küçük. Neyse komşumuz, yine de idare edeceğiz. Rahat durduğu sürece bizim diyeceğimiz bir şey yok. Burs miktarları fena değil. Burs var, yiyecek, ulaşım var. Hepsini üst üste koyarsan gayet güzel. Ondan sonra ‘burası rahat, dönmeyeyim’ falan da demeyin. Öyle olursa külahları değişiriz. İdealinizden, hedeflerinizden, ülke sevdanızdan asla hiçbir eksilme olmasın.

YABANCILAŞMAYAN AYDINLARIMIZ VAR

Türk aydını ne yazık ki uzun yıllar kendi tarihine, değerine yabancılaşmıştır. Eskiden daha farklı söyleniyordu, ‘Mülkiye, Türkiye meselesi’. Şimdi ‘Önce Türkiye, sonra Mülkiye’. Artık yabancılaşmayan, kendini inkar etmeyen, tarihi ile kavga etmeyen aydınlarımız var. Bu millete olan vefa borcunuzu dünya ölçeğinde bilim insanları olarak ödeyeceksiniz. İnancımıza, manevi değerlere saldırılara karşı her zaman sağlam durun. Orada tabii FETÖ’cülerle, memleket düşmanı bazı güruhlarla karşılaşacaksınız. Sizlere güveniyoruz, onlara hak ettiği muameleyi yapacaksınız. Şartlar ne olursa olsun ülkemize kimsenin laf söylemesine müsaade etmeyin.

İSVEÇ’TEKİ NÜKLEER PROTESTOSU

Daha dün (önceki gün) Cumhurbaşkanımız ve Putin 20 milyar dolarlık bir nükleer santral projesinin temelini attı. Bu ne demektir; Türkiye enerji güvenliğini artırıyor, enerjide çeşitlenmeye gidiyor. Kaynak çeşitliliğiyle beraber maliyetleri de düşürüyoruz. Oradaki çok az yakıtla çok uzun süre elektrik üretiyorsunuz. Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz ile 1990’da İsveç’te öğrencilik yaptık. İsveçliler o dönemde nükleer santralların kapanması için eylem yaptı. İsveç Başbakanı ‘Ben kapatmaya karar verdim. Fakat küçük bir sıkıntımız var. 10 yıl boyunca idare lambası yakacaksınız. Ancak 10 yıl içinde alternatifini geliştirebiliriz. Bu arada elektriksiz idare edeceksiniz’ dedi. Bunun üzerine İsveç halkı nükleer santrallarla ilgili sessizliğe büründü. Gaza gelmenin lüzumu yok, her şeyin tedbiri var.”





KAMUYA 2 BİN 500 ENGELLİ

“Engel zihinlerde. Zihinlerdeki engeli kaldırdığımız zaman hepimiz aynıyız, engel yok. Kimsenin senedi yok. Buradan çıktığımızda başımıza ne gelecek biliyor muyuz? Bugün engelsiz olan, yarın engelli durumuna düşebilir. Artık Türkiye’de engelliler engelsizdir. 2 bin 500 kardeşimizi bugün işe yerleştiriyoruz. 2 bin 500 vatandaşımızı da kasım, aralık aylarına doğru işe yerleştirmiş olacağız. Milli Eğitim Bakanı öğretmen atıyor biliyorsunuz. 500 öğretmeni de sizler arasından seçeceğiz. Türkiye kalkınmaya devam ediyor. Dünya ile ilişkilerimizde engelleri kaldırıyoruz. Komşularımız ile ilişkilerimizde engelleri kaldırıyoruz.”