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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Akit’e 100 bin liralık dava açtı

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Akit’e 100 bin liralık dava açtı

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in dava dilekçesi avukatı Alaaddin Varol tarafından Ankara 28’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunuldu. Dava dilekçesinde "Kanalda yayınlanan ‘Ters Kutuplar’ programında 1 Haziran 2019'da konuşmacı Murat Alan tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve şerefli komutanlarının kişilik ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretler sarf edildiği" belirtildi.

Dilekçede şunlar kaydedildi:

‘AHLAKA AYKIRI SÖZLER’

“Davalıların haksız saldırısında TSK'nın üst rütbeli vatansever generalleri hedef alınmış, başta Genelkurmay Başkanı, aynı zamanda mesleki geçmişinde pek çok büyük başarıya ve kahramanlığa imza atmış Yaşar Güler olmak üzere ordumuzun şerefli komutanlarına yönelik hukuka ve ahlaka aykırı şekilde sözlü saldırıda bulunulmuştur. TSK’nın ülkemiz tarihindeki konumu ve değeri göz ardı edilerek, ayrıca TSK’nın temsilcisi ve Genelkurmay Başkanı olan müvekkili de hedef alacak şekilde üst rütbeli generallerimize karşı sarf edilen hakaretlerin gerek müvekkilin şahsı, gerekse TSK ve diğer generallerimiz adına kabulü mümkün değildir.”

Dilekçede Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'ın açıklamaları ve Akit TV’nin bunları yayınlaması sebebiyle Orgeneral Güler’in ve TSK’nın komutanlarının manevi zarara uğradığı ifade edildi. Dilekçede Güler’in, TSK’da gizlenen FETÖ mensuplarının gerek 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce gerekse sonra ortaya çıkarılmasında ve TSK’nın terör örgütü mensuplarından arındırılmasında büyük hizmet verdiği aktarıldı.

İFADE HÜRRİYETİ DEĞİL

Dilekçede, “TSK mensubu tüm komutanların temsilcisi olan ve bu temsile binaen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve bakanları ile görüşme halinde olan müvekkil, davalı konuşmacı tarafından yaptığı iş ve görüşmeler kastedilerek, ismi ile anılmasa da konumuna yapılan tamamlayıcı sözlerle hedef gösterilmiş ve hakarete maruz kalmıştır. Şerefli bir Türk komutana yapılan bu hakaretler hukuka ve ahlaka aykırı ve kötü niyetlidir” ifadeleri kullanıldı. Dava konusu açıklamaların düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı bildirilen dilekçede, Murat Alan ve Akit TV’den 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

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