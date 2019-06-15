Akit’e 100 bin liralık dava açtı
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in dava dilekçesi avukatı Alaaddin Varol tarafından Ankara 28’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunuldu. Dava dilekçesinde "Kanalda yayınlanan ‘Ters Kutuplar’ programında 1 Haziran 2019'da konuşmacı Murat Alan tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve şerefli komutanlarının kişilik ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretler sarf edildiği" belirtildi.
Dilekçede şunlar kaydedildi:
‘AHLAKA AYKIRI SÖZLER’
“Davalıların haksız saldırısında TSK'nın üst rütbeli vatansever generalleri hedef alınmış, başta Genelkurmay Başkanı, aynı zamanda mesleki geçmişinde pek çok büyük başarıya ve kahramanlığa imza atmış Yaşar Güler olmak üzere ordumuzun şerefli komutanlarına yönelik hukuka ve ahlaka aykırı şekilde sözlü saldırıda bulunulmuştur. TSK’nın ülkemiz tarihindeki konumu ve değeri göz ardı edilerek, ayrıca TSK’nın temsilcisi ve Genelkurmay Başkanı olan müvekkili de hedef alacak şekilde üst rütbeli generallerimize karşı sarf edilen hakaretlerin gerek müvekkilin şahsı, gerekse TSK ve diğer generallerimiz adına kabulü mümkün değildir.”
Dilekçede Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'ın açıklamaları ve Akit TV’nin bunları yayınlaması sebebiyle Orgeneral Güler’in ve TSK’nın komutanlarının manevi zarara uğradığı ifade edildi. Dilekçede Güler’in, TSK’da gizlenen FETÖ mensuplarının gerek 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce gerekse sonra ortaya çıkarılmasında ve TSK’nın terör örgütü mensuplarından arındırılmasında büyük hizmet verdiği aktarıldı.
İFADE HÜRRİYETİ DEĞİL
Dilekçede, “TSK mensubu tüm komutanların temsilcisi olan ve bu temsile binaen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve bakanları ile görüşme halinde olan müvekkil, davalı konuşmacı tarafından yaptığı iş ve görüşmeler kastedilerek, ismi ile anılmasa da konumuna yapılan tamamlayıcı sözlerle hedef gösterilmiş ve hakarete maruz kalmıştır. Şerefli bir Türk komutana yapılan bu hakaretler hukuka ve ahlaka aykırı ve kötü niyetlidir” ifadeleri kullanıldı. Dava konusu açıklamaların düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı bildirilen dilekçede, Murat Alan ve Akit TV’den 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle