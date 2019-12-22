Akit TV’ye ‘bomba’ tepkisi

TGC’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Akit TV sunucusu Fatih Dağıstanlı, Manşetlerin Dili adlı programda Şeriat Çalıştayı başlıklı manşet haberi nedeniyle yazar Işık Kansu’yu hedef göstermiş ‘Hadi gidelim. Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet Gazetesi önüne bir el bombası atalım’ demiştir. Nefret söylemiyle meslektaşımızı ve gazeteyi hedef göstermiştir. Basın tarihimizde nefret söylemiyle yapılan yayınlar nedeniyle öldürülmüş birçok gazeteci vardır. TGC Basın Müzesi’nde öldürülmüş 66 gazetecinin ismi yer almaktadır. Fatin Dağıstanlı’nın Akit TV’de bu listeye yenilerinin eklenmesine yol açacak yayınını kınıyoruz. Sorumlularının cezalandırılması için savcıları iş işten geçmeden göreve çağırıyoruz.”

‘ORTAK TAVIR ALINMALI’

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da Dağıstanlı’ya “Bu nefret söylemlerinin yeşermesine asla izin verilmemeli, bunun karşısında toplumun her kesimi ortak bir tavır almalıdır. Savcılar bir an önce harekete geçmeli, bu şahıs adalet önünde hesap vermelidir” tepkisini gösterdi:

‘AÇIK AÇIK SÖYLÜYOR’

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise “Canlı yayında bir sunucu açık açık ‘Cumhuriyet Gazetesi bombalansın’ diyebiliyor. Bu hedef göstermedir, açıkça suçtur. Savcıları gereğini yapmak üzere göreve çağırıyorum. Bu kabul edilebilir değil” dedi.

GAZETECİ ALAN’I DÖVENLERE DAVA

AKİT TV’de katıldığı bir programda generallere yönelik sözlerini gerekçe gösterip Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ı sopalarla döven 4 kişi hakkında dava açıldı. ‘Silahla kasten yaralama’ ve ‘hakaret’le suçlanan sanıkların 3 yıl 10 aya kadar hapsi istendi. Şüpheliler tutuklandıktan 2 gün sonra tahliye edilmişti.