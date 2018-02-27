Akit TV’den ‘sivilleri tehdit’e şikâyet

Yarkadaş dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Akit TV’de yayınlanan Gün Başlıyor programının sunucusu Ahmet Keser, skandal ifadeler kullanmıştır. TSK’nın Afrin’de sivilleri öldürdüğü iddialarına sinirlenen Keser, ‘Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler TBMM’den başlarız. Bir sürü hain var. Böyle bir şey yok ki’ ifadelerini kullanmıştır. Akit TV logolu yayın kuruluşu bu yayını ile 6112 sayılı yasayı ihlal etmiştir.”

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı da Ahmet Keser ve AKİT TV yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılık, şüphelileri ifadeye çağırdı.