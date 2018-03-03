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    Akit TV'de Atatürk için 'Zurnanın son deliğiydi' dedi, CHP suç duyurusunda bulundu

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    03.03.2018 - 11:04 | Son Güncelleme:

    CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, AKİT TV’de yayımlanan “Saklanan Tarih” isimli programda Atatürk için, “Zurnanın son deliğiydi” sözlerini kullanan Ahmet Anapalı hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Akit TVde Atatürk için Zurnanın son deliğiydi dedi, CHP suç duyurusunda bulunduCumhuriyet Halk Partisi İstanbul 3’üncü Bölge milletvekili Eren Erdem avukatı Onur Cingil aracılığıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na Akit TV sunucusu Ahmet Anapalı ve Akit Televizyon ve Radyo A.Ş. yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Dilekçede 28 Şubat 2018’de Akit TV’de yayımlanan ‘Saklanan Tarih’ isimli programda yorum yapan Ahmet Anapalı’nın, “Harekat Ordusu’nda zurnanın son deliğiydi. Gel gel, git git yapan emir subayı! Bana su getir, sırtımı kaşı, bacağıma makyaj yap, masaj yap emirlerini uygulayan emir subayı!” dediği belirtildi.

    Eleştiri sınırları içerisinde değerlendirilemeyeceği belirtilen bu sözlerin, Atatürk’ün manevi şahsiyetine ve hatırasına alenen hakaret içerdiği kaydedildi.

    'ÜLKENİN BİRLİĞİNİ BOZUCU İFADELER'

    Dilekçede, “Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan her hakaret, düşmanca hakaret etmek, ağır hakaret etmek, aslında bayrağa, marşa, vatana, millete, cumhuriyete hakaret etmektir. Mustafa Kemal bağımsızlık, birlik beraberlik sembolüdür. Ona hakaret etmek onu zayıflatmak, ülkenin bağımsızlığını sağlayan birini ülke nezdinde bitirmeye çalışmak ancak düşmanca bir faaliyet olabilir. Ülkenin birliğini bozucu ifadelerden dolayı şüphelilerin kamu adına cezalandırılması gerekmektedir” denildi.

    Dilekçede şüphelilerin, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama”, “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”,”Türk millerini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” ve “Kişinin hatırasına hakaret” suçlarından haklarında soruşturma başlatılarak dava açılması talep edildi.

    Etiketler: Eren Erdem , Akit TV , Saklanan Tarih programı , Ahmet Anapalı , son dakika
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