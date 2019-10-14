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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer BİLGE - LEFKOŞA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Akıncı’ya büyük tepki: ‘Şehitlerin kemiklerini sızlattı’

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Akıncı’ya büyük tepki: ‘Şehitlerin kemiklerini sızlattı’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadan paylaştığı ‘Barış Pınarı ve Kıbrıs Barış Harekâtı’ mesajları tepki çeken KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı “KKTC’de koyun koyuna yatan Mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır” diye kınadı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı harekâtına destek vermeyerek, “Akan su değil kandır” yorumunda bulunması ve Türkiye’nin Esad yönetimi ile diyaloğa geçmesi gerektiğini savunması, Ankara ve KKTC’de tepkiye yol açtı.

Harekâta KKTC hükümetinin tam destek vermesine rağmen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sessiz kalması yoğun bir şekilde eleştiriliyordu. Akıncı operasyonun 4’üncü gününde sosyal medya hesabından harekâtı eleştirici nitelikte açıklama yaptı. Akıncı, özetle “Kanımca Türkiye ile Suriye arasında en erken zamanda ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin büyük yararı olacaktır. Bunun da ötesinde Türkiye’nin Mısır dahil diğer bölge ülkeleriyle bozulan ilişkilerinin de düzeldiğini görmek en büyük dileğimdir. Daha önce de söyledim 1974’te biz adına Barış Harekâtı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır” dedi.

Akıncı’nın bu mesajına Kıbrıs ilişkilerinden de sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sert tepki gösterdi. Oktay Twitter hesabından yaptığı açıklamada KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, PKK/PYD’ye karşı yürütülen haklı mücadelemizde Türkiye’nin yanında olmayan talihsiz bir açıklama yapmıştır. Akıncı’nın bu açıklaması Boğaz Şehitliği’nde (KKTC’de en büyük şehitliğin olduğu yer) koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı operasyonunun, eli kanlı terör örgütü PKK/PYD’ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı’yı esefle kınıyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan kahraman ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye’de Barış Pınarı harekâtı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır. Akıncı’nın bugün Cumhurbaşkanı sıfatı ile yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır. Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü’nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum. Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkûm olacaktır.”

AKINCI MESAJI PAYLAŞIMA KAPATTI

Akıncı, sosyal medya hesabına yoğun tepki gelmesi üzerine, mesajını paylaşıma kapattı. Akıncı’ya KKTC’de milliyetçi kesimlerden de büyük tepki geldi. İktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) yayınladığı mesajda, Akıncı’yı kınadı: “Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te, garantörlük hakkına dayanarak yaptığı müdahale sonucu Kıbrıs’a barış gelmiştir. Kıbrıs’ta 1974 Barış Harekâtı sonucu Türk kanı akıtılmasının durduğunu inkâr etmek, harekâtın ismini reddetmek, tarihi gerçekleri inkâr etmektir. Türkiye, Suriye’de başına musallat edilmeye çalışılan terörü Barış Pınarı harekâtı ile yok edip bölgeye barış getirmeye çalışırken Sayın Akıncı’nın Türkiye’yi suçlayıcı açıklama yapması doğu değildir. Kıbrıs Türk halkı, Suriye’de canı pahasına barış için uğraş veren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanındadır, kalbi Mehmetçik’le atmaktadır.”

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