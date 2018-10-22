Akıncı’nın eşi TÜRKAP’a onursal başkan
TÜRK Dünyası Kadın Platformu (TÜRKAP) kurucu üyeleri İlhama Novruzova, Zaid Nahmatov, TÜRKAP Genel Sekreteri Ülviyye Abdullayeva, TÜRKAP Genel Koordinatörü Ayşe Gönen ve TÜRKAP KKTC Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Meryem Bilir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çalışmalarını anlattı.
Heyet KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’yı Cumhurbaşkanlığı’nda ziyaret etti. Platform hakkında Meral Akıncı’ya bilgi veren Başkan Novruzova, 5 Eylül’de İstanbul’da oluşturdukları Türk Dünyası Kadın Platformu’nda KKTC ve Azerbaycan dahil Türk dünyasından altı ülkenin katılımcılarının yer aldığını söyledi.
TÜRKAP’ın Onursal Başkanı olma teklifini kabul eden Akıncı, Türk Dünyası Kadın Platformu’nda temsil edilmekten gurur duyduğunu vurguladı. TÜRKAP heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i de ziyaret etti. Bakanlığının kadın, çocuk ve aile politikaları ile projeleri hakkında platform temsilcilerine bilgi veren Çeler; kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bakan Çeler “Daha evlenmedim ama 100’den çok çocuğum var ve çocukların hayatlarını iyileştirmek için Bakanlık olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.
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