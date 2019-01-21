Akıncı Üssü davasında flaş gelişme! Ağırlaştırılmış müebbet istendi...
Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı davada sanıklar Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde sivillerle yöneten 16 asker için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 15 Temmuz'da pilotlara bombalama talimatlarını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun için 79'ar kez müebbet hapis istendi.
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