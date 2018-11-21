Akıncı Üssü davasına devam ediliyor
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, sanıklara 15 Temmuz'da yaşananlarla alakalı bazı görüntüler izlettirildi. Daha sonra sanıklar, görüntülerle ilgili beyanda bulundu. Duruşmaya, verilen öğle arasından sonra devam edilecek.
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