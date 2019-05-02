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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.05.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Akıncı Üssü davasına devam edildi

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Akıncı Üssü davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulunda (MEBS) kursiyer teğmen olan sanık Kadir Okur savunma yaptı.

Okur, 15 Temmuz'da bölüğünün ortak kullandığı WhatsApp grubuna üstleri tarafından, "Herkes mesaiye gelsin, sorgulamayın." şeklinde mesaj geldiğini belirtti. 
Mesaisi bitmesine rağmen gelen mesaj sonrasında 21.45'te işe geri geldiğini aktaran Okur, "Bize bilgi verilmemesi dolayısıyla birliğimizi korumak üzere silahlandırıldığımızı düşündüm. Toplandık ve içtima alındı. Tabur Komutanımız 'İçinizi rahat tutun, emir aldık.' dedi. İçtima alındıktan sonra komutanımıza 'Nereye gidiyoruz?' dedik. Metin Bilgici 'Yazılı emir var' dedi. Daha sonra da nizamiyeden çıkarıldık." dedi.

Darbe teşebbüsünden haberi olmadan Akıncı Üssü'ne götürüldüğünü savunan Okur, o gece hiçbir olaya karışmadığını, sabaha karşı da yetkililer tarafından gözaltına alınıp daha sonra da tutuklandığını anlattı.

Okur, örgüt tarafından kullanıldığı ileri sürülen, "Cover Me" isimli programı kullandığına yönelik suçlamayı da kabul etmedi.

Darbe faaliyetine karışmadığını iddia eden Okur, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

"SORGULAMAYIN, HERKES MESAİYE GELSİN"

Sanık kursiyer teğmen Faruk Solmaz da 15 Temmuz akşamı, WhatsApp grubuna atılan, "Sorgulamayın, herkes mesaiye gelsin." şeklindeki mesaj emri üzerine birliğe gittiğini söyledi.

MEBS Okulu'na geldiğini ve oradan hareket etmeden önce olayı tam kavrayamadıklarını aktaran Solmaz, "Metin Bilgici olayı bize anlatmadı. Aldığımız eğitim de emirleri sorgulamamıza izin vermiyordu. Okula girerken arabamla girdim. O esnada bana kimse giriş ve çıkışların yasak olduğunu söylemedi. Emir-komuta zincirinde emirlere uyduk. Eren Çalışkan ve Metin Bilgici'yi de hiç görmedim. Kübra arkadaşımız WhatsApp grubunu kurarken yanındaydım. Hiçbir arkadaşımızın zarar görmemesi için kurulan bir gruptur. Suçtan kurtulmak için değil, oradan diğer arkadaşlarımızı da çıkartıp, oradan kurtulmak için bu grup kuruldu." ifadelerini kullandı.

Solmaz, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi. 

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