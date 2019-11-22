Akıncı davası: Tahliye tartışması
Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetlerine katılan sanıkların yargılandığı davaya bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 5 sanığı tahliye etmesi mahkemeleri karşı karşıya getirdi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetine katılan 480 sanığın yargılandığı davaya bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, ekim ayında Eskişehir’deki dönemin Muharip Hava Kuvvet Komutanlığı Kurmay Başkanı eski tümgeneral Suat Murat Temiz, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı eski tümgeneral Haluk Şahar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanlığı Uçak Sistemleri Yönetim Daire Başkanı eski tuğgeneral Murat Yalçınel, eski Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekât Başkanı eski albay Abdurrahman Arslan, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın emir subaylığını vekalaten yürüten sanık eski yüzbaşı Temel Karagöz’ün tahliyesine karar verdi.
Savcı, tahliye kararına bir üst mahkeme Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz etti. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım tarihinde itirazı kabul ederek sanıklar Haluk Şahar, Suat Murat Temiz, Murat Yalçınel, Abdurrahman Arslan ve Temel Karagöz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama çıkartılmasına karar verdi. Çıkartılan karar nedeniyle Abdurrahman Arslan dışındaki sanıklar yakalanarak tutuklandı. Arslan hakkındaki yakalama kararının ise henüz infaz edilmediği bildirildi.
FARKLI KARARLAR
Yeniden tutuklanan 4 sanık yönünden avukatlar, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazda bulundu. Mahkeme, 15 Kasım’da Murat Yalçınel için yapılan itirazı kabul etti.
Ancak aynı mahkeme, 19 Kasım tarihinde verdiği kararında ise diğer 3 sanık hakkında yapılan itirazı, ‘atılı suçların vasfı ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı, adli kontrol önlemi uygulanmasının yetersiz kalacağı’ gerekçesiyle reddetti.
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