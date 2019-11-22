Akıncı davası: Tahliye tartışması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkıncı davası: Tahliye tartışması
GeriGündem Akıncı davası: Tahliye tartışması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Akıncı davası: Tahliye tartışması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akıncı davası: Tahliye tartışması

Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetlerine katılan sanıkların yargılandığı davaya bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 5 sanığı tahliye etmesi mahkemeleri karşı karşıya getirdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetine katılan 480 sanığın yargılandığı davaya bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, ekim ayında Eskişehir’deki dönemin Muharip Hava Kuvvet Komutanlığı Kurmay Başkanı eski tümgeneral Suat Murat Temiz, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı eski tümgeneral Haluk Şahar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanlığı Uçak Sistemleri Yönetim Daire Başkanı eski tuğgeneral Murat Yalçınel, eski Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekât Başkanı eski albay Abdurrahman Arslan, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın emir subaylığını vekalaten yürüten sanık eski yüzbaşı Temel Karagöz’ün tahliyesine karar verdi.

Savcı, tahliye kararına bir üst mahkeme Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz etti. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım tarihinde itirazı kabul ederek sanıklar Haluk Şahar, Suat Murat Temiz, Murat Yalçınel, Abdurrahman Arslan ve Temel Karagöz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama çıkartılmasına karar verdi. Çıkartılan karar nedeniyle Abdurrahman Arslan dışındaki sanıklar yakalanarak tutuklandı. Arslan hakkındaki yakalama kararının ise henüz infaz edilmediği bildirildi.

FARKLI KARARLAR

Yeniden tutuklanan 4 sanık yönünden avukatlar, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazda bulundu. Mahkeme, 15 Kasım’da Murat Yalçınel için yapılan itirazı kabul etti.

Ancak aynı mahkeme, 19 Kasım tarihinde verdiği kararında ise diğer 3 sanık hakkında yapılan itirazı, ‘atılı suçların vasfı ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı, adli kontrol önlemi uygulanmasının yetersiz kalacağı’ gerekçesiyle reddetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle