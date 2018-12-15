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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.12.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Akın İpek'in şirketinde Danıştay üyeleri, havalimanındaki bürokratlar ve muhtarlar bile fişlenmiş

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Akın İpek'in şirketinde Danıştay üyeleri, havalimanındaki bürokratlar ve muhtarlar bile fişlenmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari tepe yöneticilerinden Hamdi Akın İpek'in TMSF'ye devredilen şirketi Koza-İpek Holding'deki bilgisayarlarında yapılan incelemelerde, Danıştay üyeleri, Esenboğa Havalimanı'nda görevli bürokratlar ile bazı yerel yöneticiler hakkında fişleme listeleri ortaya çıktı. Örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü belirtilen İpek'in şirketindeki fişleme listelerinde, şirketin maden sahalarının bulunduğu bölgelerde 2014 yerel seçimlerini kazanan kişilerin isimlerinin karşısına "Bizden değil", "Bizimle hiç diyaloğu olmadı", "Süt işletmelerini şikayet eden kişi, benimle de kahvede tartışmıştı. Sorunlu", "Diyalog kurulabilecek biri, sorun yok" ve "uç solcu" gibi notlar alındığı tespit edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan raporda, yerel yöneticilerin fişlenmesi hakkında, "Yapılan bu fişleme neticesinde yerel yöneticilerin, şirketler lehinde hareket etmeye zorlandığı değerlendirilmektedir" denildi. Danıştay üyelerinin fişlenmesiyle hakkında yasal işlem yapılan FETÖ'cülerin ceza almamasının sağlanmaya çalışıldığı belirtilen raporda, Esenboğa Havalimanı'nda görevli bürokratların fişlenmesiyle de örgüte yönelik olası operasyonlar karşısında FETÖ için önemli olan üyelerin yurt dışına kaçırılmasının planlandığı aktarıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı İpek'in el konulan şirketi Koza-İpek Holdingdeki dijital materyallerin incelenmesine ilişkin raporda, şirketin FETÖ'nün hedefleri doğrultusunda hareket ettiği ve amaçları için bir çok kişi hakkında fişleme raporları tuttuğu belirtildi.

Holdingin Ankara'da, İstanbul yolu üzerinde bulunan yerleşkesinde, Koza Altın İşletmeleri A.Ş'nin eski genel müdürü İsmet Sivrioğlu'nun odasında arama yapıldığı, incelenen şirket bilgisayarlarında, personel hakkında fişleme notları bulunduğu aktarıldı. Söz konusu notların, "özel hayatın gizliliğine muhalefet" olarak değerlendirildiği raporda, FETÖ üyelerinin kendi şirketlerinde çalışanları dahi fişlediği kaydedildi.

Raporda, aralarında şirkete bağlı maden sahalarının bulunduğu bölgelerdeki muhtarların da olduğu bazı yerel yöneticilerin fişlendiği ifade edildi. Söz konusu fişlemelerde, 2014 yerel seçimlerini kazanan kişilerin isimlerinin karşısına "Bizden değil", "Bizimle hiç diyalogu olmadı", "Süt işletmelerini şikayet eden kişi, benimle de kahvede tartışmıştı. Sorunlu", "Diyalog kurulabilecek biri, sorun yok" ve "uç solcu" gibi notlar alındığı tespit edildi.

Bu eylemin, "siyasi fişleme" olarak değerlendirildiği raporda, "yapılan fişleme neticesinde yerel yöneticilerin, şirketler lehinde hareket etmeye zorlandığı" dile getirildi.

FETÖ'cüleri kaçırmak için havalimanı çalışanını bile fişlemişler

Koza-İpek Holding'in, Çevre Kurumsal bölümündeki dijital materyallere ilişkin raporda da şirketin bu bölümündeki bilgisayarlarından Danıştay üyeleri ve Esenboğa Havalimanı'nda görevli üst düzey bürokratların isim listelerinin çıktığı belirtildi.

Örgüt üyesi olan ve olmayan Danıştay üyelerinin de isimlerinin söz konusu listede yer aldığı tespitine yer verilen raporda, "FETÖ ile ilgili haklarında idari işlem yapılan kamu görevlilerinin özlük haklarıyla ilgili herhangi bir ceza almamaları ya da en düşük ceza ile cezalandırılmaları yönünde, Danıştay'ın ilgili dairesinde örgüt tarafından sızmalarını sağladıkları örgüt elemanı olan üyeler ya da kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek ve kullanmak istedikleri daire üyeleriyle irtibata geçmeyi amaçladıkları değerlendirilmektedir." denildi.

FETÖ üyelerine yapılabilecek operasyonlar karşısında örgüt üyelerini yurt dışına kaçırmak için de firari İpek'in şirketinde çalışmalar yürütüldüğü aktarılan raporda, "Esenboğa Havalimanı'nda görevli üst düzey sivil ve emniyet bürokratlarının isim listelerini ellerinde bulundurarak, örgüte yönelik herhangi bir operasyon durumunda örgüt için önem arz eden örgüt elemanlarının yurt dışına kaçışlarını kolaylaştırmak amacıyla zamanında sızdırdıkları örgüt üyeleri ya da kullanmaya çalıştıkları bürokratlar ile irtibata geçmeyi amaçladıkları" ifade edildi.

Raporda, ayrıca örgüt için önemli görülen kamu kurumlarının personeline ait listelerin Koza-İpek Holdingde arşivlendiği değerlendirmesi de yer aldı.

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