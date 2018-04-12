Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Akın akın geliyorlardı: İlk hamle geldi

    Akın akın geliyorlardı: İlk hamle geldi

    İHA
    12.04.2018 - 20:34 | Son Güncelleme:

    Iğdır’da göçmenler için kurulacak olan Geçici Geri Gönderme Merkezi'nin yeri belli oldu. Merkezin kurulma faaliyetine başlandı.

    Iğdır’a kurulması planlanan “Geçici Geri Gönderme Merkezi” hakkında Iğdır Valiliği yazılı açıklama yaptı.

    Yapılan açıklamada, “Ülkemizde yakalanan göçmenlerin ülkelerine iade işlemleri yapılana kadar ilimizde 'Geçici Geri Gönderme Merkezi' kurulması kararlaştırılmıştır. Merkezin kurulması Başbakanlık AFAD Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede 5 bin kişilik merkezin kurulması için gerekli çalışmalar başlatılmış olup, ilimiz Doğubeyazıt-Iğdır karayolu güzergahında bulunan Erhacı bölgesinde göçmenler için 'Geçici Geri Gönderme Merkezi' kurulma faaliyetine başlanmıştır.

    MERKEZ DIŞINA İZİN YOK

    Söz konusu göçmenlerin merkez içerisindeki iş ve işlemleri yürütülecek, ülkelerine iade işlemleri yapılana kadar merkezde barınma, yeme, içme, sağlık işlemleri yapılacak olup, hiçbir şekilde merkez dışına çıkmalarına müsaade edilmeyecektir” denildi.

    Akın akın Türkiyeye geliyorlarAkın akın Türkiye'ye geliyorlar

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (12.04.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemi'ne dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
    daha fazla video için
    Etiketler: siirt , valililk , göç , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri