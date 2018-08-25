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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
25.08.2018 - 18:39, Son Güncelleme:

Akılmaz olay... Tacizciye engel oldu, linç ediliyordu

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Akılmaz olay... Tacizciye engel oldu, linç ediliyordu

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, tacize uğrayan genç kıza yardımcı olmaya çalışan A.Ş. yanlış anlaşılınca bazı kişilerin saldırısına uğradı. Genç kız, "Beni tacizcinin elinden kurtardı, suçu yok vurmayın’ diye bağırırken, bir kişi kırık soda şişesini A.Ş.’nin sırtına sapladı. Araya girenler A.Ş.’yi kalabalığın elinden kurtardı.

Olay, bugün öğle saatlerinde, Gebze ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Yoldan geçen bir kişinin genç kızı taciz ettiğini gören A.Ş., genç kıza yardım etmek istedi.

Bu sırada çevrede bulunan bazı kişiler A.Ş.’nin genç kızı taciz ettiğini sandı. Bu kişiler, A.Ş.’yi dövmeye başladı. Genç kız, saldıranlara engel olmaya çalışarak, "Beni tacizcinin elinden kurtardı, suçu yok vurmayın’ diye bağırdı.

Kalabalıktan bir kişi kırık soda şişesini A.Ş.’nin sırtına sapladı. Kızın bağırışlarını duyan bir esnaf koşarak yerde yatan A.Ş.’yi darp eden kişilerin elinden kurtardı. Olay yerine gelen Yunus ekipleri, A.Ş.’yi koruma altına aldı. A.Ş., olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. A.Ş.’nin sağlık durumunun ağır olmadığı bildirildi.

Genç kızın ifadesine başvuran polis, gerçek tacizciyi ve A.Ş.’yi soda şişesi ile yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Genç kızı tacizden korumak isterken vatandaşlar tarafından darp edildiKocaeli'nin Gebze ilçesinde, tacize uğrayan genç kıza yardımcı olmayan çalışan A.Ş. yanlış anlaşılınca bazı kişilerin saldırısına uğradı. Genç kız, "Beni tacizcinin elinden kurtardı, suçu yok vurmayın’ diye bağırırken, bir kişi kırık soda şişesini A.Ş.’nin sırtına sapladı. Araya girenler A.Ş.’yi kalabalığın elinden kurtardı.
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