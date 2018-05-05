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    Akıllarına geleni söylerler

    Gamze KOLCU / ANKARA
    05.05.2018 - 01:22 | Son Güncelleme:

    SAADET Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’nda cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi.

    Belgedeki “cumhurbaşkanı adayım” kısmına kendi adını yazan Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Bu ilk adım. İnşallah imzalar süratle toparlanır. Arkasından tam olarak çalışmalar başlayacak. Memleketimizin bu seçimleri huzur içinde geçirmesi en büyük dileğimiz. Milletimizin vereceği karara hepimiz saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Seçim süresince de başta parti genel başkanları, parti yöneticileri olmak üzere bütün vatandaşlarımız itidal içinde davranmalılar.

    (Bahçeli’nin ‘100 bin imzada FETÖ taraması’ sözleri) Ben bu çirkinliklerin içine batmak istemem. Herkes kendi söylediği sözle tarif edilir. Onun için onlar akıllarına geleni söylerler. FETÖ ile bugüne kadar kim yattı, kim kalktı herkes biliyor. Kimsenin bunun üstünü örtmesi mümkün değil. Benim üslubum değil. Allah’a havale ediyorum, gerisine karışmıyorum.” 

    Etiketler: Temel Karamollaoğlu , Saadet Partisi , gazetehaberleri , gündem
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