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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.07.2019 - 19:54, Son Güncelleme:

Akıllara durgunluk veren olay! Yer altında içti, yer üstünde bayıldı

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Akıllara durgunluk veren olay! Yer altında içti, yer üstünde bayıldı

Denizli’de 62 yaşındaki şahıs, çocuk parkının yer altındaki su motorunun bulunduğu kısma girip fare zehri içince sokak ortasında bayıldı. Kentin en işlek noktasında yaşanan olayda hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay Sırakapılar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Cumhuriyet Parkı’nda meydana geldi. İddialara göre, bir şahıs tarafından tehdit edildiğini öne süren F.M. (62) isimli şahıs çocuk parkının su motorunun bulunduğu yer altındaki yere girerek burada fare zehri içti. Ardından buradan çıkan şahıs sokakta bir süre yürüdükten sonra bayılarak yere düştü. F.M.’yi gören şahıslar durumu polis ve 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yerde fare zehri ve ambalajı görünce şahsın intihar girişiminde bulunduğunu anladı. Sağlık ekipleri F.M.’ye ambulansta yaptığı müdahalenin ardından şahsı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın su motorunun bulunduğu yer altındaki yere nasıl girdiği ise belirsizliğini koruyor.

Sokak ortasında bayıldı, fare zehri içtiği ortaya çıktı
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Akıllara durgunluk veren olay Yer altında içti, yer üstünde bayıldı

Akıllara durgunluk veren olay Yer altında içti, yer üstünde bayıldı

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