Akıllara durgunluk veren kaza! Kullandığı TIR'ın altında kaldı...

Kaza Denizli-Afyonkarahisar karayolunun 65. kilometresinde, Çardak ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Yarar idaresindeki 31 VL 808 plaklı TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje çarpıp ardından tarlaya uçtu. Çarpmanın etkisiyle aracın yan camından yere düşen Yarar, TIR'ın altında kaldı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, 112 acil servis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'ın ön tekerleğinin altında kalan yaralı şoför, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrası çıkarıldı. Yarar kurtarma çalışmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yarar’ın yan camdan dışarı nasıl düştüğü ise belirsizliğini koruyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.