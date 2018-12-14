Akılalmaz soygun! 20 dakika arayla...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkılalmaz soygun! 20 dakika arayla...
GeriGündem Akılalmaz soygun! 20 dakika arayla...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
14.12.2018 - 09:14, Son Güncelleme:

Akılalmaz soygun! 20 dakika arayla...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

BURSA’da aynı kişiye ait iki cep telefonu mağazasına 20 dakika arayla giren yüzleri maskeli 4 kişi, yaklaşık 100 bin liralık cep telefonu, tablet ve elektronik malzeme çalarak kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

9
  • Akılalmaz soygun
  • Akılalmaz soygun
  • Akılalmaz soygun
  • Akılalmaz soygun
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlk olay saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Kuruçeşme Caddesi’nde meydana geldi. İdris Şengezer’e ait dükkana gelen yüzleri maskeli 4 kişi, ellerindeki taşlarla camı kırarak içeri girdi. Burada cep telefonu, tablet ve elektronik malzemeler çalan şüpheliler geldikleri araçla hızla uzaklaştı. Gürültüyü duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dükkanda inceleme yaptı.

AYNI KİŞİYE AİT DİĞER MAĞAZAYA DA GİRDİLER

Bu olayın ardından yaklaşık 20 dakika sonra yine Şengezer’e ait Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde bulunan şubeye gelen aynı kişiler olduğu üzerinde durulan yüzleri maskeli 4 kişi, burada da taşla camı kırarak içeri girdi. Kısa sürede dükkanda bulunan cep telefonu, tablet ve elektronik malzemeleri çalan hırsızlar, ardından araçla kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yüzleri kapalı 4 kişi, iş yerlerinin camlarını taşla kırarak içeri girmesi ve iş yerindeki cep telefonu, tablet ve elektronik eşyayı alarak kaçmaları görüldü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Kadının o saatte ne işi var’ savunması tarih oldu

Bodrum cinayetinde inanılmaz detaylar ortaya çıktı

DNA eşleşti

Düzce'den kahreden haber! Üç çocuk yangında hayatını kaybetti