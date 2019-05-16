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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
16.05.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Akılalmaz plan! 45 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü...

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Akılalmaz plan! 45 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü...

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bağ evinde 45 yerinden bıçaklanarak öldürülen fabrika işçisi Hacı Korkmaz'ın (42) katil zanlısı, aynı evde yaralı bulunan iş arkadaşı Murat Karakulak (39) çıktı. Gözaltına alınan Karakulak'ın, para tartışmasında Korkmaz'ı öldürüp, olayı hırsızlık gibi göstermek için evdeki eşyaları dağıttıktan sonra bıçakla kendisini bacağından yaraladığı belirlendi.

Olay, Salı günü saat 18.30 sıralarında Aşağı Mahalle, Uluyer Sokak'ta meydana geldi. Kablo fabrikasında işçi olarak çalışan ikisi de evli ve 2'şer çocuk sahibi Murat Karakulak ve Hacı Korkmaz, iş çıkışı iftar yapmak için bağ evine gitti. Bağ evinin sahibi Karakulak bir süre sonra polis ve sağlık ekiplerini arayarak, arkadaşının öve kendisinin bıçaklandığını belirterek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 45 bıçak darbesi alan Hacı Korkmaz'ın öldüğü belirlendi. Sağ bacağında 6 bıçak kesisi bulunan Karakulak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EVE HIRSIZ GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Murat Karakulak, hastanedeki ilk ifadesinde eve hırsız girdiğini, 35 yaşlarında olduğunu ileri sürdüğü şüphelinin arkadaşını bıçakladığını, kendisini de yaralayıp, kaçtığını iddia etti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karakulak'ın ifadesi doğrultusunda çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Karakulak'ın belirttiği eşkalde birisini tespit edemedi.

BIÇAK BULUNUNCA, SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Evde ve çevrede araştırma yapan ekipler, cinayet aleti olan bıçağı, bağ evine 50 metre uzaklıkta su kuyusu içinde buldu. Bıçakta parmak izine rastlanan Karakulak, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Karakulak, sabaha kadar süren sorgusunda cinayeti itiraf etti. Karakulak, para meselesi yüzünden tartıştıkları Korkmaz'ı bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Karakulak, olayı hırsızlık gibi göstermek için cinayetin ardından evdeki eşyaları dağıttığını, daha sonra aynı bıçakla kendisini bacağından yaraladığını belirtti.

Murat Karakulak'ın, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

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