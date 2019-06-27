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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet BULDU- Berktuğ ÖNCÜ/İZNİK (Bursa), (DHA)
27.06.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Bursa'da akılalmaz ölüm

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BURSA’nın İznik ilçesinde evinin balkonunda ölü bulunan ayakkabı boyacısı İlkin Demir’in (51) maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Demir’in, komşularıyla tartışıp havaya rastgele ateş açan Ercan Ata’nın silahından çıkan saçmalarla yaşamını yitirdiği belirlendi.

İznik ilçesi Selçuk Mahallesi’nde dün, yalnız yaşayan İlkin Demir’i evinin balkonunda hareketsiz yattığını gören komşuları, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, ayakkabı boyacılığı yapan Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan ilk incelemede Demir’in göğsünde ve boynunda saçma yaraları tespit edildi.ÿ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki geçmiş ihbarları değerlendirip, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Araştırmada, olay günü İlkin Demir’e ait eve 50 metre uzaklıktaki bir sokakta Ercan Atar’ın (40) pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan Ercan Atar, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ercan Atarın ateş açtığı silaha da el konuldu. Yapılan incelemede, İlkin Demir’in vücudundan çıkarılan saçmaların, Atar’ın silahından çıktığı saptandı.ÿ

Ercan Atar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ercan Atar, ”Olay günü mahallemizde bulunan komşularım ile tartıştık. Ben de sinirlenerek evimden getirdiğim pompalı tüfek ile havaya ateş açtım. Daha sonra eve girdim. Birini vurduğumu bilseydim, gelir kendim teslim olurdum” dedi. Ercan Ata, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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