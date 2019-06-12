Akılalmaz olayla ilgili büfeciden açıklama: Arkadaş kurbanı oldum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkılalmaz olayla ilgili büfeciden açıklama: Arkadaş kurbanı oldum
GeriGündem Akılalmaz olayla ilgili büfeciden açıklama: Arkadaş kurbanı oldum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
12.06.2019 - 18:49, Son Güncelleme:

Akılalmaz olayla ilgili büfeciden açıklama: Arkadaş kurbanı oldum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akılalmaz olayla ilgili büfeciden açıklama: Arkadaş kurbanı oldum

İstanbul Büyükçekmece’de bir büfeden sınava giden küçük kız çocuğu için alınan su şişesinden alkol çıkması olayıyla ilgili açıklamada bulunan işyeri sahibi Metin Türkoğlu, “Arkadaş kurbanı oldum” dedi. Büfecinin arkadaşından alkol dolu su şişesini aldığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece’de bir büfeden sınava giden küçük kız çocuğu için alınan su şişesinden alkol çıkması olayıyla ilgili işyeri sahibi Metin Türkoğlu konuştu.

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Türkoğlu, arkadaş kurbanı olduğunu belirtti. Yan tarafındaki dükkanda çalışan arkadaşının gelip bıraktığını söyleyen Türkoğlu, satılan şişenin içerisinde alkol olduğunu bilmediğini ifade etti.

Akılalmaz olayla ilgili büfeciden açıklama: Arkadaş kurbanı oldum


“ARKADAŞ KURBANI OLDUK”

Arkadaşının su şişelerini bıraktığı anların görüntülerinin de olduğunu belirten Türkoğlu, “Bu üzücü olay 4 Haziran günü yaşandı. Yan tarafta lokantada garsonluk yapan arkadaş 4 adet su şişesini elinde bir poşetle getirdi. Bu dün senden aldığım sular deyince bence önce yanıma aldım daha sonra tezgaha yerleştirdim. Arkadaş sahilden gelirken el yapımı alkol almış yan tarafta patronu da kızmasın diye benim saklamam için getirmiş. Tabi o sırada dükkanda müşteri olduğu için derdini anlatamamış ve şişeleri bırakıp gitmiş. Bende şişelere baktığım zaman benim sattığım firmanın şişeleri olduğu için aklıma başka bir şey gelmedi. Çünkü birbirimizden sürekli ürün alışverişi yaparız. Kötü niyetim olsa normal satış fiyatı olan 1.25 kuruştan satmazdım. Arkadaşım kendi suçunu kabul ediyor olay benim başıma patladı. Böyle bir olay yaşadığımız için çok üzgünüz. Biz komşu, arkadaş kurbanı olduk diyebiliriz. Onunda kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ancak bu kötü olay yaşandı. Onun verdiği suları Tarım İl Müdürlüğünden gelen vatandaşlar bulup işlem yaptılar. Alan kişilerden özür dileyip helallik almak istiyoruz” diye konuştu.

Şoke eden olay Su şişesinden alkol çıktı
Şoke eden olay! Su şişesinden alkol çıktı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Pendik'te hareketli anlar
Dolmabahçe'deki saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri yakalandı
Akit TV'deki skandal sözlerle ilgili soruşturma başlatıldı!
Bakanlık açıkladı: Saldırı hazırlığındaydılar... Komandolar anında karşılık verdi