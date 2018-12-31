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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA, Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
31.12.2018 - 12:54, Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! Sürükleyerek götürdü...

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Şişli'de iddialara göre kendisini aldattığından şüphelenen koca, eşinin kullandığı aracı kendi aracıyla takip etmeye başladı. Önde seyreden aracı durdurmak isteyen koca, eşinin aracına çarpttı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın önce kaldırımdaki ağaca ardından da bir apartmanın doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Kadının aracından inen bir erkek kazanın hemen ardından araçtan inerek kaçmaya başladı. Kaza anı ve ardından yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Şişli Aytekin Kotil Caddesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Levent B. yönetimindeki 34 EU 9589 plakalı otomobil, yol boyunca eşi Dilek B.’nin kullandığı 34 KT 049 plakalı aracı takip etti. Eşinin aracına çarparak ilerleyen Levent B., önünde seyreden otomobili durdurmaya çalıştı. Bu sırada paniğe kapılan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden Dilek B., kaldırımdaki ağaca ve ardından da apartmanın girişindeki doğalgaz kutusuna çarptı. Kazanın ardından Dilek B.’nin aracından inen bir kişi koşarak olay yerinden kaçmaya başladı. Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği için aracı takip ettiği öğrenilen Levent B. ise kaçan kişiyi kovalamaya başladı. 

Akılalmaz olay Sürükleyerek götürdü...

Levent B. kişiyi yakalayamayınca bir spor salonuna sığınan Dilek B.’ye yöneldi. Dilek B.’nin kolundan tutarak sürüklemeye başlayan adama çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu adamın elinden kurtarılan kadın, bir iş yerine sığındı.

Kazanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri geldi. Kaza yerine polis ekipleri tedbir amaçlı caddeye şerit çekerek araç trafiğine kapattı. İGDAŞ ekipleri tarafından doğalgaz kesilirken kaza yapan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan eşler ise ifadeleri alınmak üzere Şişli Polis Merkezi’ne götürüldü. 

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde arkadan gelen aracın öndeki otomobile çarpması ile otomobilin yoldan çıkarak doğalgaz kutusuna ve demir bariyerlere çarpması görülüyor. Kaza yapan otomobilin içinden çıkan erkek koşarak olay yerinden uzaklaşırken kaza yapan kadın da arabadan çıkarak yakında bulunan bir spor salonuna sığınıyor. Otomobile çarpan adam ise önce kaçan kişinin peşinden koşuyor. Ona yetişemeyince kadının yanına geliyor. Kadını sığındığı spor salonundan sürükleyerek çıkartan kişinin daha sonra kadını yol ortasında çekiştirdiği görülüyor. Çevredekilerin de kadını adamın elinden almaya çalışması kameralara yansıyor.

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