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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.06.2019 - 21:00, Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! Suda çırpınan gencin yakınları şaka yaptığını sanınca...

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Antalya’nın Serik ilçesinde, ailesiyle gittiği piknikte ırmağa giren Tayfun Karaşahin (16) bir anda suda çırpınmaya başladı. Yakınlarının şaka yaptığını düşündüğü Tayfun, bir anda gözden kayboldu. Jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmasıyla, Tayfun’un cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi’ndeki Köprüçayı Irmağı kenarında bulunan Serik Belediyesi’ne ait piknik alanında meydana geldi. Deniztepesi Mahallesi’nde oturan Karaşahin ailesi, piknik yapmak için bölgeye gittiğinde, Tayfun Karaşahin ırmağa girdi. Bir süre sonra Tayfun, suda çırpınmaya başladı. Ailesi ve çevredekiler Tayfun’un önce şaka yaptığını sandı. Kısa sürede durumun ciddi olduğunu anlayan yakınları ve çevredekiler, Tayfun’u kurtarmak için suya atladı anca çocuk bir anda gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ile İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Kaymakam Haluk Şimşek ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece de takip ettiği aramada, yaklaşık 2 saatin sonunda Tayfun’un suya girdiği noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Akılalmaz olay Suda çırpınan gencin yakınları şaka yaptığını sanınca...

Tayfun Karaşahin’in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Tayfun Karaşahin’in cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Akılalmaz olay Suda çırpınan gencin yakınları şaka yaptığını sanınca...

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