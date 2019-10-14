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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! Sevgilisinin yanına gitmek için cep telefonu çaldı

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Mersin'de "eşimi arayacağım" diyerek bir vatandaşın telefonunu alıp kaçan şahıs, polisin çalışması sonucu yakalandı. Daha önce de aynı suçtan yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest kalan zanlı, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecelerin, "neden hırsızlık yaptınız" sorusuna, "Sevdiğim kız için. Sevdiğim kızı başkasına vermişler, yanına gidecektim. Çok seviyorum onu" şeklinde yanıt verdi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan M.S., "Soba alacağım hanıma bir sorayım" diyerek kendisinden yardım isteyen bir kişiye telefonunu verdi. Şüpheli bir süre oyalandıktan sonra vatandaşın telefonunu alarak kaçtı.

Olayın ardından polis merkezine giden M.S., şahıstan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan çalışma sonucunda şüphelinin E.P. olduğunu tespit eden polis, zanlıyı gizlendiği evde yakalayarak gözaltına aldı.

AYNI SUÇTAN BİR HAFTA ÖNCE ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILMIŞ

Zanlının emniyetteki incelemesinde, bir hafta önce yine benzer bir suça karıştığı ortaya çıktı. 2 Ekim tarihinde, "Mahalle muhtarını arayacağım" diyerek bir vatandaştan telefonunu alan E.P.'nin, yine olay yerinden kaçarak izini kaybettirdiği, polisin titiz çalışması sonucu 7 Ekim'de yakalanarak sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldığı anlaşıldı.

SEVDİĞİ KIZIN YANINA GİTMEK İÇİN TELEFON ÇALMIŞ

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.P., gazetecilere ilginç bir savunma yaptı.

Gazetecilerin "neden hırsızlık yaptınız" sorusuna şaşırtan bir cevap veren şüpheli, "Sevdiğim kız için. Sevdiğim kızı başkasına vermişler. Yanına gidecektim. Çok seviyorum onu" dedi.

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