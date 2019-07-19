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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.07.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! Sahte aile kurup 2 milyon lira dolandırdılar

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Akılalmaz olay! Sahte aile kurup 2 milyon lira dolandırdılar

Hatay'dan gelerek Kayseri'de evlilik vaadiyle 40 bin TL dolandıran 5 kişi, Kayseri polisinin operasyonuyla yakalandı. Şahısların sahte gelin, sahte baba ve sahte hala rolüne girerek şimdiye kadar çeşitli illerde vatandaşları 2 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'de 51 yaşındaki Ş.Ö. ve oğlu 29 yaşındaki G.Ö.'nün evlilik vaadiyle 40 bin TL dolandırılmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, alınan ifadeler doğrultusunda Hatay'da kendisini sözde evlenecek bayanın babası olarak tanıtan Suriye uyruklu M.J. (41), sözde evlenecek olan bayanın M.J. (20) ve yine senaryo gereği evlenecek kızın halası olarak tanıtılan kişinin de S.E.H. (29) olduğunu belirledi.

Yapılan araştırma sonucunda ekipler, şahısların sözde kız isteme merasiminin ardından müşteki şahısların yabancı uyruklu bayan şahısları alarak Kayseri'ye geldiklerini, burada yaklaşık olarak 40 bin TL değerinde ziynet eşyası alarak M.J.'ye düğün takısı olarak taktıkları, akabinde şüpheliler M.J. ile S.E.H.'nin bir bahane ile takılan ziynet eşyaları ile birlikte ikametten ayrıldıklarını ve şüpheli M.J.'nin Hatay'dan kiraladığı araç ile Kayseri'ye gelerek M.A.E. (24) ve A.D. (25) ile bayanları alarak Kayseri'yi terk edip kayıplara karıştıklarını tespit etti.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Hatay'da olabileceklerini değerlendirerek, kente gitti.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile beraber 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 5 kişiyi yakalayarak Kayseri'ye getirdi.

Şüpheli şahısların benzer yöntem ile Afyon, Aksaray ve Adana'da vatandaşları 2 milyon TL civarında mağdur ettikleri tespit edildi. Yakalanan M.J., S.E.H., M.J., M.A.E. ve A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 

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