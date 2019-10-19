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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.10.2019 - 22:36, Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! Otomobilin teybini çalıp bu notu bıraktılar

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Akılalmaz olay! Otomobilin teybini çalıp bu notu bıraktılar

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Gökhan Urtekin'in (25) otomobilinin teybini çalmaya çalıştı. Başarılı olamayan hırsızlar, otomobile ait evrakları alıp, yandaki kaldırıma 'İntikam yeni başladı' yazarak olay yerinden kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğleden sonra, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilini cadde üzerine park edeh Gökhan Urtekin (25), evine gitti. Bir süre sonra evden çıkan Urtekin, otomobilinin yanına geldiğinde kapısının açık olduğunu ve yanındaki kaldırımda 'İntikam yeni başladı' yazısını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobille ilgili evraklarının çalındığı, teybin yerinden sökülmek istendiği ancak başaramadıkları ve kaldırımdaki yazının otomobildeki sprey boyayla yazıldığı belirlendi. Ayrıca polis, şüphelilerin bu yazıyı teybi çalamadıkları için yazdıklarını değerlendiriyor.

Akılalmaz olay Otomobilin teybini çalıp bu notu bıraktılar

'OTOMOBİLİMDEN ALDIKLARI SPREYLE YAZMIŞLAR'

Kimseyle husumeti olmadığını belirten Gökhan Urtekin olayı şöyle anlattı:

"Bir yere gidecektim aracımın başına geldim. Kapıyı açmışlar, aracımın içindeki güneşliği koparmışlar. Aracıma ait evraklarımı almışlar. Müzik tesisatımı ve teybi koparmışlar. Teybi alamamışlar onu özel vidalı yaptırmıştım. En kötüsü ise bir de aracımın kapısının önündeki kaldırıma, 'İntikam yeni başladı' yazmışlar. Yazıyı da aracımda bulunan sprey boyayı alıp yazmışlar. Kapı kilitlerini kırmışlar. Bu olayı kim yaptıysa yetkililerden bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim. Benim kimseyle husumetim yok. Kimseye kötü söz söylemedim, kötülük yapmadım. Neden bana bunu yaptılar anlamıyorum" dedi.

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