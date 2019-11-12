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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! Hakim sandığı sevgilisi kâbusu oldu

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Akılalmaz olay! Hakim sandığı sevgilisi kâbusu oldu

Adana’da kendisini ‘hakim’ olarak tanıtan sevgilisinin evli ve dolandırıcı olduğunu öğrenen genç kadın ayrılmak isteyince darp edildi. Uzaklaştırma kararını ihlal edip kendisini rahatsız eden şahıstan kurtulamayan N.O., yetkililerden yardım isteyerek “Ben nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Sesimi nasıl duyurmam gerekiyor bilmiyorum. Ölmem mi gerekiyor” dedi.

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  • Hakim sandığı sevgilisi kâbusu oldu
  • Hakim sandığı sevgilisi kâbusu oldu
  • Hakim sandığı sevgilisi kâbusu oldu
  • Hakim sandığı sevgilisi kâbusu oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

1 çocuk annesi 41 yaşındaki ev hanımı N.O., eşinden boşandıktan sonra 2016 yılında sosyal medyada kendisini hakim olarak tanıtan Y.E.A. (32) ile tanıştı. N.O. 4 ay flört ettikten sonra sevgilisini araştırmaya karar verdi.

FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığını iddia eden adamın aslında işsiz, evli ve 1 çocuğu olduğunu öğrendi. Daha da araştırmayı derinleştiren N.O. aslında flört ettiği adamın kadınları ağına düşürüp kredi kartlarını kullanarak dolandırdığı gerçeğiyle karşılaştı.

Bunun üzerine N.O. ayrıldığı Y.E.A.’dan sürekli tehditler alıp bir türlü kurtulamadı.

N.O.’nun şikayetleri üzerine Y.E.A.’ya defalarca uzaklaştırma kararı verildi ancak hepsini ihlal edip 7 gün cezaevinde yattı ve çıktıktan sonra yine genç kadını darp edip ‘Seni öldürürüm’ diyerek tehdit etti.

“HAKİM OLARAK TANITTI”

Olayların üzerine konuyu yargıya taşıyan N.O., “Kendisini bana çok farklı tanıttı. Ben daha sonra şahsın evli olduğunu, gerçekten bana söylediği işi yapmadığını ve yaşının da farklı olduğunu anladım. Bana tanıştığımızda aynı yaşta olduğumuzu söylemişti.

Araştırmayı daha da derinleştirdiğimde adamın dolandırıcı olduğunu öğrendim. Kadınlara işte ‘ben FETÖ’den açığa alındım, hesaplarımda bloke var, kullanamıyorum şu anda’ deyip insanları bu şekilde dolandırdığını öğrendim ve ayrılmak istedim” diye konuştu.

“SENİ ÖLDÜRECEĞİM TEHDİDİ”

Ayrılmak istedikten sonra başına gelmeyen kalmadığını anlatan N.O., daha sonra şunları söyledi:

“Ayrılmak istediğimi kabul etmedi. ‘Benimle görüşmezsen ailene, arkadaşlarına söylerim’ diyerek tehdit etti. Bunu da yaptı. Benim bütün arkadaşlarıma sosyal medyadan ulaşıp kötü imajımın olduğunu anlatmaya çalıştı.

Benim evime geldi, zilime bastı. Şikayette bulundum ancak sonuca ulaşamadım. Geçen Perşembe günü yolda yürürken önümü kesip arabaya binmemi söyledi. Telefonumda ki ‘KADES’ programındaki butona bastım ve bekledim.

O sırada da kendisi arabadan inip ‘geleceksin seni buradan götüreceğim, gelmezsen seni öldüreceğim’ diyerek tehdit etti. O sırada polisler geldi ve karakola gidildi.”

“ÖLMEM Mİ GEREKİYOR”

Olaylar üzerine sadece 200 metre uzaklaştırma kararı verildiğini söyleyen ve mağdur olduğunu belirten N.O., “Ben nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Sesimi nasıl duyurmam gerekiyor bilmiyorum.

Ölmem mi gerekiyor. Hakim ya da savcılar ben öldükten sonra bir şey yapacaklarsa istemiyorum. Kim uğraşacak ben öldükten sonra.

Hayatımı rahat yaşamak istiyorum ama özgürlüğüm yok. Balkona çıkıyorum farklı araçlardan kafasını uzatıp el kol hareketleriyle beni tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

“7 GÜN HAPİS CEZASI ALIP ÇIKTI”

Hiçbir ihlalden sonra ceza almamasına şaşıran N.O., Y.E.A.’nın ablasının avukat olduğunu ileri sürerek, “Mahkeme aylarca sürdü. Ses kayıtları var yaptığı ihlallerin. ‘Senin polisi aradığını biliyorum. Ne olacak yatar çıkarım’ dediği kayıtları var. 7 gün hapis cezası alıp çıktı. Benim tekrar etrafımda dolanıyor. Şu anda devam eden 4 duruşmam var ve bunlara polis koruması ile katılıyorum ben” şeklinde konuştu.

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