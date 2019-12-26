Akılalmaz olay! Futbol topunu değiştirmeyen iş yeri çalışanını copla dövdüler

Olay, geçtiğimiz Kasım ayında Nilüfer ilçesi Ertuğrulkent Mahallesi Elmas Sokak’taki bir iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre, akşam saatlerinde kırtasiye ve hediyelik eşya satan dükkana gelen 3 kişi, futbol topu aldı. Bir süre sonra dükkana tekrar gelen 3 kişi, iş yeri çalışanı N.İ.'ye futbol topunu beğenmediklerini söyleyip, iade etmek istedi.

COP İLE SALDIRDILAR

N.İ.'nin futbol topunun kullanılmış olmasından kaynaklı geri alamayacağını belirtmesi üzerine 3 kişi, iş yerinden ayrıldı. Duruma öfkelenen 3 kişi, tekrar dükkana gelerek yanlarında getirdikleri cop ile N.İ.'ye saldırdı.

Cop ve şemsiye ile darbedilen N.İ., kanlar içerisinde kaldı. N.İ.’yi darbeden 3 kişi, bir süre sonra iş yerinden ayrıldı. Olayın ardından kendi imkanlarıyla hastaneye giden N.İ.’nin kafasına 60 dikiş atıldı. Olaydan sonra gözaltına alınan 3 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece serbest kaldı.

Öte yandan olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.