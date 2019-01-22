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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
22.01.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! Eşini de ’avukatım’ diye kandırmış

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Akılalmaz olay! Eşini de ’avukatım’ diye kandırmış

ANTALYA’da sahte kimlik ile avukatlık bürosu açarak, çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Mehmet Öztürk’ün, 7 aylık çocuğunun annesini de 'Avukatım' diye kandırdığı ortaya çıktı.

Antalya ve İstanbul’da bazı vatandaşların suç duyuruları üzerine Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte belgeler ile avukatlık yaptığı öne sürülen Mehmet Öztürk’ü Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi’ndeki bürosunda gözaltına aldı. Büroda yapılan aramada, Mehmet Öztürk adına düzenlenmiş sahte avukat kimlik kartı, nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi ele geçirildi.

Ayrıca avukatlık danışmanlık sözleşmeleri, avukat cübbesi, avukat olduğunu gösteren isimlik, avukat cübbesiyle çekilmiş fotoğraflar ile çok sayıda çek ve senet bulundu. Şüphelinin kullandığı kimlik kartının İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukata ait olduğu, avukatın şikayetçi sıfatıyla alınan ifadesinde, kendisine 12 yıldır taraf olmadığı çok sayıda davaya ilişkin tebligat geldiğini söylediği öğrenildi.

12 ARAMA KARARI İLE 12 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS KARARI ÇIKTI

Öztürk hakkında ’dolandırıcılık’ suçlamasıyla 12 ayrı arama kaydı olduğu ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Mehmet Öztürk, nöbetçi mahkemece ’resmi belgede sahtecilik’, ’unvan kullanarak dolandırıcılık’ suçlarından tutuklandı.

BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI AVUKATLAR DA MAĞDUR OLDU

Mehmet Öztürk’ün yargılanmasına Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Öztürk ile şikayetçiler Mehmet Deniz Ç., Recep Ç., İsmail T., Kerim K., Busazhıda K. ve taraf avukatları katıldı. Öztürk savunmasında, kendisini avukat olarak tanıttığını kabul ederek, Avukatlar İsmail T. ve avukat Mehmet Deniz Ç. ile üç yıl meslektaş olarak çalıştık. Ancak onlara avukat olmadığımı söyledim.

Müşteki konumundaki Busazhida K. imam nikahlı eşimdir. Müşterek bebeğimiz vardır. Kendisinin benden şikayeti yok. Kolluk tarafından ve soruşturma evresinde sehven müşteki olarak gösterilmiştir" dedi.

Mağdurlardan Kerim K., sanığa 2 ayrı dava için toplam 20 bin TL verdiğini söyledi. Şikayetçi avukat İsmail T. ise şikayetçi olduğunu belirterek, Sanık kendisini avukat olarak tanıttı. Baro kimliğini gösterdi. Gördük, inandık. İlk başta bize birtakım vaatlerde bulundu. Çevresinin geniş olduğunu ve bu insanları büroya yönlendirebileceğini söyledi. Biz de avukatlık mesleğini birlikte icra edebileceğimizi söyledik. Bürodaki masraflara yönelik çekmeceden 50 bin lira eksildiğini anladık. Kendisinden şikayetçiyiz" diye konuştu.

Avukat Mehmet Deniz Ç. de avukat İsmail T. ile birlikte ortak avukatlık bürosunda çalıştıklarını hatırlatarak, Arkadaşımın dediği gibi ona inandık. Aracının plaka harf grubu da ’AV’ olunca ki genelde avukatlar kullanır, o yönden güvendik. Ofisimizden 50 bin lirayı muhtelif zamanlarda almıştır ve zararımız hala karşılanmamıştır" dedi.

Şikayetçilerden Recep Ç. de Mehmet Öztürk’ün kendisini avukat olarak tanıttığını ifade ederek, şunları söyledi:

Bir dava için kendisi ile 7 bin 500 TL’ye anlaştık. Parayı da Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan oğlunun hesabına göndermemi istedi. Eşimin hesabından Mehmet Öztürk’ün oğlunun hesabına parayı gönderdik.

Bir, iki 2 aylık süreçte benden bin lira daha istedi. O parayı da oğlunun hesabına gönderdim. Vekaleti noterde başka bir kadın avukata verdiğimizi anladım. Kadın da davayı açmadı. Kadın avukata sorduğumda ise bana Mehmet Öztürk’ün davayı açmamasını ve bekletmesini istediğini öğrendim."

EŞİ: YANLIŞLIKLA ŞİKAYETÇİ OLDUM

Şikayetçi Busazhıda K. ise sanık Mehmet Öztürk’ün gayriresmi eşi olduğunu ve müşterek çocukları bulunduğunu belirterek, "Polisler şikayetçi olarak beyanımı almışlar. Polislerin uzattığı belgeyi okumadan imzalamış olabilirim. Sanığın bana karşı herhangi bir eylemi olmamıştır. Kocam onunla tanıştığımda bana ’Avukatım ama bazı problemlerden dolayı avukatlık mesleğimi icra edemiyorum, yapamıyorum’ demişti" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Mehmet Öztürk’ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi.

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