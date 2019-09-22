Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var burada…’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var burada…’
GeriGündem Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var burada…’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
22.09.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var burada…’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var burada…’

Eskişehir’de yaşayan Raşit Özkan, tırını satmak isterken dolandırıldı. Tırı çalınan Raşit Özkan “Ekmeğimizdi, kaç tane eve bakıyordu. Bulunması için 20 bin lira para harcadım. Büyük bir şebeke var burada. Bu bölgede büyük bir şebeke var” dedi.

Eskişehir’de yaşayan Raşit Özkan, tırını satmak isterken dolandırıldı. Yazın yaşadığı Konya’nın Yunak ilçesinde tırını satmak için görüştüğü şahıslar, ‘aracı muayene ettirip satışını alalım’ diyerek 15 bin lira kapora verdi. Ardından tır ile birlikte kentten ayrılan şahıslardan bir daha haber alamayan Raşit Özkan, aracını bulmak için şehir şehir dolaştı. Aracını bulabilmek için binlerce lira harcayan Özkan, dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istiyor.

Aracın taksitini ödeyemediklerini ifade eden Raşit Özkan, sadece kendinin değil başka insanların da dolandırıldığını iddia ederek, “Ben aracımı sattım. Konya Yunak’ta gönderdik. Adana’dan birisi gelip aldı. Gidiş o gidiş. Biz dolandırıldık. Araba Hatay, Antep, Maraş ve Adana çevresinde. Bizim arabamızın yakalanmasını istiyoruz. Bir an önce yardımcı olsunlar. 145 bin liraya sattık, 15 bin lira kaparo verdiler. Arabayı muayene için götürdüler. Muayenesini yaptırıp geleceklerdi, biz de satışını verecektik. Hatay’a gittim, Adana’da karakola gittim. Cimere de bu konu ile alakalı yazı yazdık. Hatay’a gittik, Antep’e gittim, aracım bu bölgelerde. Birkaç kişi daha dolandırdılar. Sadece ben değilim mağdur olan. Bu aracın bulunmasını rica ediyorum. Büyük bir şebeke var burada. Bu bölgede büyük bir şebeke var. Benim çocuğum cezaevine girecek. Kız çocuğum cezaevine girecek. Avukattan dolayı, taksidimizi borcumuzu ödeyemiyoruz. Tek istediğimiz yardımcı olsunlar, arabamızı kurtarsınlar. Bir sürü fakir fukaranın aracı var. Kurtarsınlar borçtan dertten” dedi.

 “EKMEĞİMİZDİ, KAÇ TANE EVE BAKIYORDU”

Aracı ile çalışarak evine baktığını ve aracını bulmak için yollarda binlerce lira harcadığını söyleyen Özkan, “40 gün oldu çalınalı. Sekizinci ayın 4’ünde benim aracım Nur Dağı’nda görünüyor. Ya Hatay'a gitti, ya Antep’e gitti. Çalınan, dolandırılan araçların hepsi bu bölgede. Artık devlete kalmış bir şey bu. Devlet bizi kurtarsın bundan. Ben 20 bin lira para harcadım. İki sefer buraları arabayla gezerek 20 bin lira harcadım. Zor durumdayım. Param da yok, gidecek durumda da değilim artık. Rize’den de bir aracı götürmüşler. Geleceklerdi beraber arayacaktık. Ekmeğimizdi, kaç tane eve bakıyordu. Taksitlerimi ödeyemedim. Pancar çekiyordum, balya çekiyordum, iyi iş yapıyordum. Çoluğuma çocuğuma bakıyordum. Şimdi onu da yapamıyorum” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Neslican son yolculuğuna uğurlandı
Boğaz'da hareketli dakikalar! Tekne battı...
Cephaneliği böyle yağmalamışlar! Şok görüntüler ortaya çıktı...
TEKNOFEST'te kadınlara tanıtıldı! ‘Emine bulut cinayetinden sonra talep arttı’    