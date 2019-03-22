Akılalmaz olay! Bu mahalleyi bir aydır kurşunluyorlar
İzmir'in Konak ilçesi Lale Mahallesi bir aydır kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlanıyor. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, mahallede 10 ev ile bir araba hasar gördü.
Kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş edilmesi sonucu evinin camı, su borusu kırılan, aracının kapısı delinen elektrikçi 47 yaşındaki Sadettin Uysal, "Bir hafta önce isabet eden kurşunlardan biri evimin camına denk geldi. Cam çatladı. Ayrıca bir kurşun da su borusuna isabet etti. Durumu polise bildirdik. Çoluğumuza çocuğumuza kurşunlar isabet edecek diye çok korkuyoruz" dedi. Sabah'ın haberine göre; Mahallede yaşayan iki çocuk annesi 40 yaşındaki Canan Akkuzu ise "3 gün önce pencere camına kurşun isabet etti. Camı kırıp içeri girdi. Ya o sırada odada biri olsaydı ne olacaktı" dedi. Polis olayı araştırıyor.
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