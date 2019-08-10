Akılalmaz olay... Babasının cesedini morgdan çıkartıp acile getirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkılalmaz olay... Babasının cesedini morgdan çıkartıp acile getirdi
GeriGündem Akılalmaz olay... Babasının cesedini morgdan çıkartıp acile getirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
10.08.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Akılalmaz olay... Babasının cesedini morgdan çıkartıp acile getirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 56 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Babalarının ölüm haberini alarak morga koşan çocukları, müdahale yapılmadığını iddia ederek, ölüyü morgdan çıkararak cenaze aracı ile tekrar acile kaldırdı.

4
  • Ölen babasının cesedini morgdan çıkarıp acile getirdi
  • Ölen babasının cesedini morgdan çıkarıp acile getirdi
  • Ölen babasının cesedini morgdan çıkarıp acile getirdi
  • Ölen babasının cesedini morgdan çıkarıp acile getirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

 Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 56 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Babalarının ölüm haberini alarak morga koşan çocukları, müdahale yapılmadığını iddia ederek, ölüyü morgdan çıkararak cenaze aracı ile tekrar acile kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı yakınlarında meydana geldi. A.G. idaresindeki 05 AL 004 yolcu otobüsü, bulvarda karşıya geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç'a (56) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kırmızısaç, ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. 

ÇOCUKLARI BABALARININ ÖLDÜĞÜNE İNANAMADI

Acı haberin çocuklarına verilmesinin ardından aile bireyleri, hastane morguna koştu.

Morg görevlisi eşliğinde babalarının cansız bedenini gören fakat durumu kabullenemeyen Kırımızısaç ailesi, babalarının cesedini cenaze aracına yükleyerek hastane aciline götürdü.

Burada doktorların ölen babalarına müdahale etmesini isteyen aile bireyleri, sağlık personelleri ve polis ile aralarında arbede yaşandı. Dakikalarca hastane acil kapısında bekletilen Yılmaz Kırmızısaç’ın cenazesi, daha sonra polisin araya girmesiyle otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Babasının ölüm haberini polisten aldığını ve hastaneye koştuğunda ise kendisinin morga yönlendirildiğini aktaran Emrah Kırmızısaç, “Şimdi babama otobüs çarpmış ve vefat etmiş.

Bu haberi tam ölümünden 2 saat sonra polisten aldık.

Müdahale nasıl oldu, hastanede müdahale yapıldı mı bilmiyoruz. Babamın cenazesini morga göndermişler. Biz de cenazeyi tekrar hastane aciline getirdik. Tekrar müdahale edilmesini istiyoruz. Burada bize saldırıyorlar. Biz bir ihmalin olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kulandı.

Kırmızısaç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Arkadaş sevgili doktor polis... Göreni çarpıyor
Ankara'da vahşet! Eşi poşet geçirip boğazını kesti
19 bıçak çığlığı! ‘Bu adam çıktığında yaşatmaz’
Mahkemeden jet karar... Kanser hastalarına iyi haber