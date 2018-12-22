AkÄ±lalmaz olay! Anne ve babasÄ± hakkÄ±nda bu planÄ± yaptÄ±...
TRABZON'ndaÂ Sabri Ã‡., bir arkadaÅŸÄ±yla birlikte anne babasÄ±nÄ±, silahla gasp etti. Ä°ki suÃ§ ortaÄŸÄ± olayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§tÄ±klarÄ± Erzurum'da yakalandÄ±.
Olay, 21 AralÄ±k'ta saat 02.30 sÄ±ralarÄ±nda Trabzon'un BeÅŸikdÃ¼zÃ¼ ilÃ§esi BeÅŸikdaÄŸ Mahallesi Alt Bulanasa Mevkii'dekiÂ bir evde meydana geldi. Sabri Ã‡., aynÄ± yaÅŸtaki arkadaÅŸÄ± OÄŸuzhan K.'yÄ± da alÄ±p ailesiyle birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve gitti. Ä°Ã§eri giren 2 arkadaÅŸ silahla, Sabri Ã‡.'ninÂ anne babasÄ±nÄ± gasp etti. 4 Ã§eyrek altÄ±n, 2 kÃ¼pe ile 17 bin 900 TL'yi alan ikiliÂErzurum'a kaÃ§tÄ±.
Erzurum Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ Gasp BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, iki arkadaÅŸÄ±n YeÄŸenaÄŸa Mahallesi YeÄŸenaÄŸa Cami Sokak'ta bulunan bir bekar evinde kaldÄ±klarÄ±nÄ± tespit etti. Eve dÃ¼zenlenen operasyonla Sabri Ã‡. ve suÃ§ ortaÄŸÄ± yakalandÄ±. Sabri Ã‡., ailesinden gasp ettikleri para ve altÄ±nlarÄ± bekar evinin alt katÄ±nda, kullanÄ±lmayan mobilyalarÄ±n konulduÄŸu bÃ¶lmede sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bunun Ã¼zerine ziynet eÅŸyalarÄ± ve para da bulundu. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Sabri Ã‡. ve OÄŸuzhan K., Trabzon Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine teslim edildi.Â
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