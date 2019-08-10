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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM/MARMARİS (Muğla) (DHA)
10.08.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! 1,5 milyon Euro'luk yatı çaldılar

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Akılalmaz olay! 1,5 milyon Euro'luk yatı çaldılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hırsızlık şebekesi, piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan lüks yatı film senaryolarını aratmayan yöntemle çaldı. Karı koca görünümündeki Rus çift, yanlarındaki iki kaptanla bir hafta süreyle şirketin en lüks yatını 12 bin euroya kiraladıktan sonra Marmaris açıklarına demirledi. Ardından da şebekenin diğer üyeleri yatı kaçırdı. Dünyada sadece 67 tane bulunan yatın çalındığından şüphelenilmemesi için de üzerindeki takip sistemi söküldü, başka bir gemiye takıldı. Firmanın Genel Müdürü Patrick Frere, "Açıkta yük gemisine alınıp farklı bir kıtaya götürüldüğünü düşünüyorum" dedi.

Marmaris'te faaliyet gösteren bir yat kiralama şirketine ait 'Ghost 3' isimli 21 metre uzunluğundaki yelkenli yat, 13 Temmuz'da Rus olan karı koca görünümündeki çift tarafından bir hafta süre için 12 bin euroya kiralandı. Hırsızlık şebekesinin üyeleri aynı gün akşam saatlerinde teslim alıp marinadan çıkardıkları yatı, Marmaris açıklarına demirledi. Şirketin takip sistemine göre bir hafta süreyle Marmaris koylarını gezdiği görülen yatın, çalındığı ise 19 Temmuz günü teslim edilmemesiyle ortaya çıktı.

1,5 milyon euro'luk yat, film senaryolarını aratmayan yöntemle çalındı
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PLANLARINI KUSURSUZ İŞLETMİŞLER

Yatın teslim edilmemesi üzerine şirket yöneticileri polise ihbarda bulundu. Polisin ve bağlantı kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı araştırmada, güvenlik kamerası kayıtları da incelenerek şebekenin hırsızlık yöntemi ortaya çıkartıldı. Buna göre yatı teslim alan iki kaptan ile Rus çift, aynı gece Marmaris açıklarına demirleyen yatı yanlarına gelen üç kişiye teslim edip, ayrıldı. Bu üç kişinin yattaki takip sistemini söktükleri, şirketin şüphelenmemesi için başka bir tekneye taktıkları, o teknenin sürekli Marmaris koylarını dolaştığı belirlendi.

Piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan yat ise bu sırada şebeke üyeleri tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü. Yatın nerede olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürerken, uluslararası sularda olma ihtimaline karşı Interpol de devreye girdi.

'BAŞKA KITAYA GÖTÜRÜLMÜŞ OLABİLİR'

Dünyada sadece 67 tane bulunan yatı çalan ve planlarını kusursuz işleten şebeke üyelerinin bulunmasını beklediklerini, ancak tek bir ipucu bile elde edilemediğini söyleyen firmanın Genel Müdürü Patrick Frere, "Bizden normal yöntemlerle yatı kiraladılar. Sonra yat kayboldu. Biz sık sık yatın nerede olduğunu kontrol ediyorduk ama hep yakınımızda gördük. Meğerse o da hırsızların bir oyunuymuş, takip sistemini başka bir tekneye takmışlar o da koyları dolaşıp durmuş. Son günde takip cihazını da denize atıp tekne de gitmiş. Yat dünyada sayılı. Bulunmaması ilginç. Ben yatın, açıkta yük gemisine alınıp farklı bir kıtaya götürüldüğünü düşünüyorum. Meslek hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum" dedi.

Akılalmaz olay 1,5 milyon Euroluk yatı çaldılar

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