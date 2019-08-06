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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.08.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Akılalmaz kaza! Ünlü doktor ağır yaralı…

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Akılalmaz kaza! Ünlü doktor ağır yaralı…

İzmirli ünlü üroloji doktoru Ersin Bal, Uzundere Otobanı’nda motosikletle seyir halindeyken akıl almaz bir kaza geçirdi. Önündeki kamyonun jant kapağı fırlayıp çarpınca yere düşüp sürüklenen Bal, ağır yaralandı.

İzmir'in tanınmış üroloji doktorlarından Ersin Bal, kendisine ait motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada önünde giden kamyonun jant kapağının fırlaması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

Yeni Asır’ın haberine göre; Kazada ağır yaralanan bir çocuk babası genç doktor, kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor. Kaza geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde Uzundere Otobanı Nasreddin Hoca Rekreasyon Alanı yakınlarında yaşandı. Uzundere istikametinden Üçkuyular istikametine giden doktor Bal, idaresindeki son model motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada, önünde seyreden kamyonun jant kapağı fırladı. Kamyonun jant kapağının fırlaması ile dengesini kaybeden Bal, otoyolda motordan düştü. Metrelerce sürüklenen genç doktor kafasından ve vücudunun birçok yerinden ağır yaralandı.

AMELİYAT EDİLDİ

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı doktor Bal, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından ameliyat edilen, ardından da yoğun bakıma alınan doktor Bal, yaşam savaşı veriyor. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Ersin Bal'ı, kendisi gibi doktor olan eşi Ahu Bal ve yakınları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

SEVENLERİ UYARDI AMA VAZGEÇMEDİ

Korkunç kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon şoförünün bilgisine başvurulacağı ve hakkında işlem yapılacağı belirtildi. Motosiklet tutkusu olan genç doktor Ersil Bal'ın geçen yıl da motor kazası geçirip, ameliyat olduğu belirtildi. Yakınlarının, 'Artık motosiklete binme' uyarılarını önemsemediği dile getirildi.

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