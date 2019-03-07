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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muhammet BAYRAM- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)
07.03.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Akılalmaz kaza... Havada takla attı sonra...

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ANKARA'da, yolun karşısına geçerken, otomobilin çarptığı Mustafa Nihat Özyurt (54), havalandıktan sonra park halindeki otomobilin arka camından içeri girdi. Özyurt ve araçtaki 2 kişi, yaralanırken, kaza anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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  • Otomobil çarpınca havalanıp, park halindeki aracın camından içeri girdi
  • Otomobil çarpınca havalanıp, park halindeki aracın camından içeri girdi
  • Otomobil çarpınca havalanıp, park halindeki aracın camından içeri girdi
  • Otomobil çarpınca havalanıp, park halindeki aracın camından içeri girdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesi Başkent Bulvarı'nda meydana geldi. Necla Vardar (58) yönetimindeki 06 AZ 5876 plakalı otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Nihat Özyurt'a ardından yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan Özyurt, Vardar'ın çarptığı aracın önünde park halindeki 06 RGE 62 plakalı otomobilin arka camından içeri girdi.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, Mustafa Nihat Özyurt ile sürücü Necla Vardar ve yanındaki Emine Aksu (59) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın içinden çıkarılan Özyurt ve diğer 2 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Nihat Özyurt'un sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Mustafa Nihat Özyurt'un havalanıp, arka camından içeri girdiği otomobilin sürücüsü, "Geldiğimde adam, arabanın içerisindeydi. 112 geldi, çıkardı; inşallah kurtulur" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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