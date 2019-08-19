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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.08.2019 - 19:53, Son Güncelleme:

Akılalmaz kaza! Hamakta yatan çocuğun üzerine otomobil düştü

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Akılalmaz kaza! Hamakta yatan çocuğun üzerine otomobil düştü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kaza yaptıktan sonra savrulan otomobillerden biri, binanın bahçesinde hamakta yatan çocuğun üzerine düştü. Kazada çocuk ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Başiskele Serdar Mahallesi Vadi Caddesi üzerinde meydana geldi. Vadi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Muhammet İsmet Atmaca idaresindeki 41 ACM 023 plakalı hafif ticari araç, iki caddenin kesiştiği noktada Emir Sultan Caddesi üzerinden gelen Ebru Uzun idaresindeki otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir binanın bahçesinde hamakta yatan 7 yaşındaki Eray Kızılca’nın üzerine düştü.

Akılalmaz kaza Hamakta yatan çocuğun üzerine otomobil düştü

ÇOCUĞUN BACAĞI KIRILDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobilin altından çıkarılan küçük çocuğun bacağının kırıldığı tespit edildi. Talihsiz çocuk ambulans ile hastaneye sevk edilirken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ebru Uzun olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akılalmaz kaza Hamakta yatan çocuğun üzerine otomobil düştü

 

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