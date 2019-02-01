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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ZONGULDAK (İHA)
01.02.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Akılalmaz iddia! Babasının mirasından faydalanmasın diye yapmışlar…

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Zonguldak’ta, henüz bebekken amcası ve amca çocukları tarafından babasının mirasından faydalanmaması için tanımadığı birinin üzerine kayıt ettirildiğini iddia eden 59 yaşındaki Bayram Ceran, DNA testi istiyor.

Kozlu ilçesinde tek başına ikamet eden 59 yaşındaki Bayram Ceran, kendisinin bebekken Trabzon’da yaşayan ve hiç tanımadığı Ali Ceran’ın nüfusuna kaydettirildiğini ileri sürdü. Annesi Asiye ile babası Şaban T.’nin dini nikahla yaşaması sebebiyle babasının nüfusuna kayıt olamadığını öne süren Bayram Ceran, soyadının değiştirilmesi için mücadele veriyor.

Amcasının kendisi gibi annesi Asiye, kardeşleri Yadigar ve Ramazan’ı da Ali Ceran üzerine kaydettirdiğini ileri süren Bayram Ceran, gerçek babası olduğunu iddia ettiği Şaban T.'nin mezarının açılarak DNA testi yapılmasını istiyor. 2003 yılında Zonguldak Adliyesi’ndeki Aile Mahkemesi’ne başvuran Bayram Ceran, “babalığın hükmen tayini” davası açılması için başvurmasına rağmen, 18 yaşından itibaren 1 yıllık süre içinde mahkemeye başvurmadığı için davanın reddine karar verildi. Bayram Ceran, “Babam 1963 senesinde vefat etti. Benim öz babam Şaban T., 1950’li yıllarda sütçülük yaparmış. Annem Asiye T., resmi nikahları olmadığı için babamın nüfusuna yazılamadım. Amcam, babamın vefatından sonra arazimize zorla girdi. Anneme ‘kızını al git, bir daha buralara gelme’ dedi. Ağabeyimle ben kaldım. Ondan sonra küçük yaşta zor bir hayat yaşadık. Ev işi yapıp, su taşımamı istediler. Babamın mirasından faydalanmamam için ben, öz annem Asiye, öz ağabeyim Ramazan ve öz kız kardeşim Yadigar Trabzon’da Ali Ceran isimli bir şahsın nüfusuna kaydettirilmişiz. 59 yıldır mücadelem var. Mahkemeye de başvurmama rağmen karşı taraf gelmiyor. Beni istemiyorlar. 2013 yılından beri burada tek başıma yaşıyorum. Ev rutubetli, biraz tadilat olması gerekiyor. Yardımlarla yaşıyorum. Ayaklarımdan rahatsız olduğum için gündelik işlerde çalışabiliyorum” dedi.

İşsiz olan ve hiç evlenmeyen Bayram Ceran, 18 yaşına kadar sokaklarda yaşadığını, maddi durumunun yetersiz olması sebebiyle yetkililerin sesini duymasını bekliyor.

Akılalmaz iddia Babasının mirasından faydalanmasın diye yapmışlar…


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