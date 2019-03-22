Akılalmaz hırsızlık! Kamyonu, TIR'a bağlayıp çaldılar...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkılalmaz hırsızlık! Kamyonu, TIR'a bağlayıp çaldılar...
GeriGündem Akılalmaz hırsızlık! Kamyonu, TIR'a bağlayıp çaldılar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
22.03.2019 - 07:01, Son Güncelleme:

Akılalmaz hırsızlık! Kamyonu, TIR'a bağlayıp çaldılar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akılalmaz hırsızlık! Kamyonu, TIR'a bağlayıp çaldılar...

ANKARA'nın Yenimahalle İlçesi’nde hırsızlar, Fatih. E.’ye ait kamyonu TIR’a bağlayarak çaldı. Polise haber veren Fatih E. çalınan kamyonunu, yağ izlerini takip ederek kendi imkanlarıyla buldu. 

Olay, 17 Mart Pazar günü saat 20.30 sularında Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Ostim sanayi sitesi bölgesinde meydana geldi. Hırsızlar, park halinde bulunan Fatih E.’ye ait kamyonu, arkasına özel düzenek yerleştirdikleri TIR’a bağlayarak çaldı. Kamyonun çalınma anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 

Ertesi gün, kamyonunun çalındığı bölgeye giden Fatih E., kamyonundan damlayan yağ nedeniyle oluşan lastik izlerini fark etti. Yerdeki yağ izlerini takip eden Fatih E., kamyonunun götürüldüğü yeri buldu. 

Fatih E., olayı şu şekilde anlattı: 

“Pazartesi sabahı iş yerine geldiğimde kamyonumuzun olmadığını fark ettim. Emniyet Güçlerimizi haber verdik. Oradaki iş yerinin kamerası çekiyordu, emniyet güçlerimizle beraber inceledik. TIR ile çekildiğini fark ettik. Organize şebeke herhalde bunlar.” 

YAĞ İZLERİNİ TAKİP EDEREK BULDU 

Kamyondan sızan yağ izlerini takip ederek kamyonun götürüldüğü yeri kendi imkanlarıyla bulduğunu ifade eden Fatih E., sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Ertesi gün oldu. Ben yağ izlerini takip ederek Ostim’de bir dükkana girdiğini gördüm ama o gün elimizde bir delil olmadığı için bir şey diyemedik. Ertesi gün iki, üç arkadaş gittik. Kamyonun lastikleri kalmış. Lastikleri yüklerken takip ettik. Bizi görünce şüphelendiler, lastikleri kamyonete atar atmaz gittiler. Biz taksi ile peşlerinden yetişemedik. Plakasını almıştık tabii, emniyet güçlerimize verdik. Yakaladılar, çok teşekkür ederiz. ” 

Fatih E., kamyonun parçalara ayrıldığını ve hırsızların kamyonu parçaladıklarını polise de anlattıklarını ifade etti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

Binali Yıldırım'dan '500 bin istihdam' açıklaması

Türkiye'den Trump'ın açıklamalarına peş peşe sert tepkiler

Bakan Soylu'dan flaş sözler: CHP'nin İzmir listelerinde...