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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salim UZUN/ANTALYA
03.08.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Akılalmaz dolandırıcılık... 30 yıllık birikimi böyle gitti

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Akılalmaz dolandırıcılık... 30 yıllık birikimi böyle gitti

MUĞLA’nın Fethiye İlçesi’nde yaşayan 72 yaşındaki Nurhan Durası, filmleri aratmayacak bir dolandırıcılık planının kurbanı oldu. 30 yıl eşiyle birlikte Almanya’da çalışan, emekli olduktan sonra Türkiye’ye dönen Durası, Fethiye’de 3,5-4 milyon TL’ye tripleks villa yaptırdı. 3 çocuğu da Almanya’da yaşayan Durası, 2006 yılında eşini kaybetti.

KORKU FİLMİ GİBİ

Durası, eşinden kalan toplam 200 bin TL nakit parayı da bir devlet bankasına yatırdı. Sessiz ve sakin bir hayat sürmeye başlayan Durası’nın hayatı kendisini cep telefonundan arayan dolandırıcıların talimatlarıyla bir anda korku filmine dönüştü. Kendisini Muğla Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser Hakan olarak tanıtan şahıs, FETÖ terör örgütünün banka hesaplarını boşalttığını, adına vekalet çıkartarak evini satışa çıkardığını söyledi.

Akılalmaz dolandırıcılık... 30 yıllık birikimi böyle gitti


ÇÖPÇÜLER SENİ TAKİP EDİYOR

Telefonda verilen bilgiler karşısında şok yaşadığını anlatan Durası, “Telefondaki sahte polis bankadaki paramın FETÖ üyeleri tarafından çekildiğini, devletinse örtülü ödenekten parayı geri yatırdığını söyledi. Önce sevindim daha sonra ise ‘Çöpçüler bile seni takip ediyor. Evini satabilirler, paranı yine çalabilirler’ sözleriyle korkuya kapıldım. ‘Biz FETÖ üyesi değiliz’ dedim ama beni dinlemediler” diye konuştu.    

OPERASYONUN ADI BAYRAK

Sahte polisin, ‘Operasyon yapacağız. Bankadan 128 bin TL çek’ talimatı verdiğini vurgulayan Durası, şöyle dedi: “Parayı çekip buzdolabına koymamı istediler. Talimatı yerine getirdim. Sonra her desteden ayrı ayrı seri numarası istediler. Başka paramın olup olmadığını sordular. Tadilat için ayırdığım 4 bin Euro’yu söyledim. Paralarda parmak izi arayacaklarını, saat 20.30’da sokak lambalarının kesileceğini, operasyonun parolasının da bayrak olacağını söylediler. Paraları vermemekte direndim ama telefondaki kişi ‘Seni tutuklarız’ deyince korktum. Bahçe kapısına çıktım. Para dolu poşeti bana bayrak parolasını söyleyen şahsa teslim ettim.”

OĞLU GİBİ PAZARLIK YAPTI

Kendisini komiser Hakan olarak tanıtan kişinin birkaç gün sonra tekrar aradığını anlatan Durası, şöyle devam etti: “Villamın FETÖ terör örgütü tarafından satışa çıkarıldığını o yüzden evimi acilen satmam gerektiğini, satmazsam her şeyim FETÖ terör örgütünün eline geçeceğini söyledi. Sonra evime emlakçılar gelip gitmeye başladı. Sahte komiser sürekli beni arayıp ‘Emlakçıları iyi davran ki villa çabuk satılsın’ diyordu. Sonra telefondaki kişi emlakçılarla sanki Almanya’daki oğlummuş gibi konuşmaya, ev için pazarlık yapmaya başladı. Eksperler gelip gitti. Yapılan görüşmelerde 1 milyon 800 bin TL’ye anlaşma sağlandı. Tapuda Mihrişah Sultan Şerhi çıktı. Onu da sağlık raporu alıp emlakçıya vekalet vererek çözdük.”

DOMATES POŞETİYLE KAPIYA GELDİ

“Evin bedeli döviz olarak hesabıma yattı. Tapuya gittik. Hatta imzaya banka müdürü bile geldi. Parayı bankadan çekip yanıma aldım. Komiser Hakan yine aradı. ‘Eve git bizi bekle’ dedi. Saat 20.00 sularında Hakan yine aradı. ‘Operasyonun parolası güneş olacak’ dedi. Kapıma yine bir şahıs geldi. Elinde market poşeti içinde yarım kilo kadar domates vardı. Parolayı bilince parayı poşete koydum. Şahıs hemen uzaklaştı. Hakan yine aradı. ‘Evinde dinleme cihazı var. Biz 2 hafta izne çıkıyoruz. Kimseyi arama, kimseyle konuşma’ dedi.”

EMLAKÇIYI ARADIM

Evi satın alanların tahliye için kendisini araması üzerine evin satışını yapan emlakçıyı aradığını belirten Durası, “Emlakçıyı aradım. ‘Oğlum ben ne yapacağım’ dedim. Emlakçı, satış boyunca kendisiyle telefonda konuşan kişinin oğlum olmadığını öğrenince beni polise götürdü. Dolandırıldığımı orada öğrendim” diye konuştu.

SAHTE KİMLİKLE SİM KART ALMIŞLAR

Nurhan Durası’nın kızı Figen Durası, Hürriyet muhabirine şu bilgileri verdi: “Annem perişan durumda. Hala korkudan dışarı çıkamıyor. Polise, kaymakamlığa, savcılığa gittik. Dolandırıcılar sahte kimlikle sim kart satın alıp aramaları bu kartla yapmışlar. Şimdi ise o kartların tamamı servis dışı. Ailemiz tüm birikimi yok oldu. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız.”

HUKUKÇU OLARAK ÇOK ÜZGÜNÜM

Dosyayı takip eden avukat Mehmet Kunduracı, “Maalesef çok acı bir durum Nurhan Hanım 30 yıl eşiyle birlikte edindiği tüm varlıkları telefon dolandırıcılarına eliyle teslim etmiş. Villayı alanların konuyla alakası olmadığı yönünde bir kanı oluştuğu için villanın satışına herhangi bir tedbir koyamadık. Zaten Nuran Hanım da Almanya’ya çocuklarının yanına döndü. Ben de bir hukuk insanı olarak çok üzgünüm. Şahıslar bulunsa dahi paranın temini konusunda çok umutlu değiliz” dedi.

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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