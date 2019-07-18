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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)
18.07.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Akılalmaz cinayette flaş gelişme

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Akılalmaz cinayette flaş gelişme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, yaklaşık 7 yıl önce öldürüldüğü iddia edilen ancak cesedi bulunamayan mali müşavir Mevlüt Bilen’in(46), eşi ile eşinin gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen kızının kayınpederine verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, Ayşe Bilen'e (43) verilen 20 yıl hapis cezasının suça doğrudan karıştığı gerekçesiyle artırılmasını, ömür boyu hapis cezası verilen Numan Bekar'a (45) da öldürülen mali müşavirin engelli olması dikkate alınarak ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi.

Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi'nde yaşayan mali müşavir Mevlüt Bilen'in eşi Ayşe Bilen, Eylül 2012’de polise giderek, eşi hakkında kayıp ihbarında bulundu. Mevlüt Bilen’i bulmak için araştırma yapan polis, 1 yılın sonunda mali müşavirin cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerine yoğunlaştı.

Polis, Mevlüt Bilen’in eşi Ayşe Bilen ile kızları M.B. ve M.B.’yi gözaltına aldı. M.B.’nin erkek arkadaşı O.B. ile babası Numan Bekar da gözaltına alındı. Ayşe Bilen ile ilişkisi olduğu öne sürülen Numan Bekar tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Polisin yaptığı tüm aramalara rağmen Mevlüt Bilen’in cesedi bulunamadı.

YEREL MAHKEME 2015’DE SONUÇLANDI

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianemesinde, olay günü Ayşe Bilen'in kızlarını da beraberine alıp, sevgilisi Numan Bekar ve Bekar'ın oğlu ile denize gittikleri, akşam eve geç dönmeleri nedeniyle eşiyle tartıştıkları, bunun üzerine eve çağırdığı Numan Bekar'ın Mevlüt Bilen'i boğarak öldürdüğü, daha sonra ikilinin cesedi bilinmeyen bir yere götürüp gömdükleri anlatıldı.

17 Kasım 2015’te sonuçlanan davada, toplanan deliller ile suçu işlediği kanaatine varılan Numan Bekar'a ömür boyu hapis cezası verildi.

Ayşe Bilen de suça yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada tutuksuz yargılanan iki sanığın çocukları ise beraat ettirildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 8 Mayıs 2019 günü yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay, bozma ilamında sanıklardan Ayşe Bilen’in olayın başından sonuna kadar Numan Bekar ile birlikte hareket ettiğini, maktulün boğulması sırasında yanında bulunduğunu, cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini belirterek, olayın asil faili olarak cezalandırılması gerektiğini bu nedenle de cezasının artırılmasını istedi.

Kararda öldürülen Mevlüt Bilen’in yüzde 47 engelli oluşu dikkate alınarak, mahkemeden suçun 'beden ve ruh sağlığı bakımında kendini savunamayacak kişiye karşı' işlenip işlenilmediğinin araştırılmasını, işlenildiğinin belirlenmesi halinde de Numan Bekar'a verilen ömür boyu hapis cezasının ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çevrilmesi talep edildi.

TEKRAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine tutuklu sanıklar Ayşe Bilen ve Numan Bekar, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Numan Bekar, işlemediği bir suç nedeniyle cezaevinde bulunduğunu savundu.

Ayşe Bilen de suçlamaları kabul etmeyerek, 6 yıldır cezaevinde olduğunu ve tahliye olmak istediğini söyledi.

Ölen Mevlüt Bilen'in annesi Hamdiye Bilen ise oğlunun cesedinin halen bulunamadığına dikkat çekerek, “Oğlumun cesedini, kemiklerini istiyorum. Ben altı yıldan beri aynı şeyi istiyorum. Adalet istiyorum, yavrumu istiyorum. Benim içim kan ağlıyor” dedi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına kara vererek, duruşmayı erteledi.

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