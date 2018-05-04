Akıl almaz cinayet! Polis yürüyüşünden şüphelenince ortaya çıktı

Olay 22 Ağustos 2017 tarihinde Bayramhacılı Mahallesi göl kenarında meydana geldi. Polis, göl kenarında park halinde bulunan araçların yanına giderek kimlik kontrolü yapmak istedi. 01 KN 889 plakalı otomobile yaklaşan polis ekibi, sürücü mahallindeki kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Polis, ahsın bir gündür kayıp olan, çatı işleri yapan iş adamı Kazım Fidancı (69) olduğunu ve öldüğünü belirledi.

KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Fidancı'nın kalbine aldığı tek bıçak darbesi sonucu öldürüldüğü belirlendi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve geldikten sonra geçmişe dönük faili meçhul cinayetlerin çözülmesi için talimat verdi. Dosya yeniden açıldı.

350 KAMERA İNCELENDİ

Polisler olay yerinden geriye doğru tarayarak 350 güvenlik kamerası alıp bunları saniye saniye izledi. Fidancı'nın Yenidoğan Mahallesi'nde bir kadını otomobiline aldığını daha sonra da göl kenarına geldiği tespit edildi. Bu tespit üzerine polis Yenidoğan Mahallesi'nde bu kadın üzerine yoğunlaştı.

HER YERDE O KADIN ARANDI

Ekipler 5 mahallede çalmadık kapı bırakmadı. Polis her çaldığı kapıya kadının fotoğrafını gösterip tanıyıp tanımadıklarını sordu. Ancak 5 mahallede binlerce kişiden bir kişi bile kadını tanımadı. Bu arada polis Fidancı'nın son günlerde görüştüğü kadınları da tek tek sorguya aldı. Ancak bir sonuç elde edemedi.

ERKEK OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLDİ

Polis mahallede kadını kimse tanımadığı için bu şahsın kadın kılığına girmiş erkek olabileceğini düşündü. Polis görüntüleri anbean tekrar izleyip kadının yürüyüşü ve fiziği üzerinde inceleme yaptı. Bu incelemelerde polis uzman kişilerden de görüş alarak şahsın kadın kılığına girmiş erkek olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis Fidancı'nın görüştüğü erkeklerle de tek tek görüştü. Ancak buna rağmen polis kadın kılığında otomobile binen erkeğin kim olduğunu bulamadı.

KADIN KILIĞINA GİRMİŞ ERKEK ÇIKTI

Polis sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Fidancı'nın sosyal medya hesabına yoğunlaştı. Yapılan sosyal medya hesabı araştırmasında 21 Ağustos 2017 tarihinde Fidancı'nın bir kadınla sosyal medya hesabından görüşmek için randevulaştığı ve onu Yenidoğan Mahallesi'nden aldığı tespit edildi. Polis yine sosyal medya hesabından yaptığı çalışmada Fidancı ile görüşmek isteyen kişinin kadın ismiyle hesap açan Halil İ. (26) isimli şahıs olduğunu tespit etti.

EŞCİNSEL İÇERİKLİ SİTELERDE HESABINA ULAŞILDI

Polis yaptığı çalışmada şahsın eşcinsel internet sitelerinde hesabı olduğunu belirledi. Polis, eşcinsel randevulaşma sitesindeki kişilerin görüşüne başvurdu.

HALİL İ.'NİN NİZAMİ K. İLE İLİŞKİSİ ÇIKTI

Polis, Halil İ.'yi araştırdığında şahsın Fidancı'nın yanında 20 yıl çalışan Nizami K. (45) ile ilişkisi olduğunu, birlikte olduklarını belirledi. Polis yaptığı çalışmada Nizami K.'nin 2 yıl önce Fidancı'nın yanından ayrılıp kendisinin de çatı malzemeleri satan iş yeri açtığını ancak bütün işleri Fidancı aldığı için Nizami K.'nin bir türlü iş yapamadığını, daha sonra da 20 bin lira tefeciden para alıp Fidancı'yı kefil ettiğini, bunu da ödeyemeyince borcun 100 bin lira olduğunu, tefecilerin Fidancı'yı sıkıştırdığını, Fidancı'nın da Nizami K.'yi sıkıştırdığını tespit etti.

SEVGİLİSİ İFLAS ETMESİN DİYE...

Bu olaydan dolayı Nizami K.'nin iflas noktasına geldiği belirlendi. Ayrıca polis bu durumu Nizami K.'nın Halil İ'ye anlattığını ve "gereğini yap" dediğini tespit etti.

KADIN KILIĞINA GİRİP CİNAYET İŞLEDİ

Polis yaptığı çalışmada Halil İ.'nin Nizami K.'nin iflas etmemesi için sosyal medyada kadın kılığında bir hesap açıp Fidancı ile irtibata geçtiğini, 21 Ağustos günü de buluşmak için randevulaştıklarını, otomobile kadın kılığında geldiğini belirledi. Polis, otomobile Halil İ. bindikten sonra Fidancı'nın onun erkek olduğunu anlayıp indirmek istediğini ancak zanlının Fidancı'nın boğazına bıçak dayayıp "göl kenarına ıssız bir yere götür yoksa keserim seninle konuşacağız" dediğini ve daha sonra göl kenarına götürüp burada kalbinden tek bıçak darbesiyle öldürdüğünü ve Nizami K.'nin olay yerine gelip Halil İ.'yi götürdüğünü saptadı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis bu tespitleri yaptıktan sonra hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam eden zanlıları yakalamak için harekete geçti. Polis, Halil İ.'nin Gaziantep'teki akrabasına gitmek üzere araçla otoyola çıktığını, Nizami K.'nin ise evinde olduğunu belirleyerek iki adrese aynı anda baskın yaptı. Yapılan basında iki şahıs da yakalandı. Emniyete getirilen zanlılar önce Fidancı'yı öldürmediklerini söyledi. Ancak daha sonra Halil İ. kendisinin eşcinsel olduğunu, uzun süredir Nizami K. ile birlikte olduğunu, bu nedenle Fidancı'yı öldürdüğünü, Nizami K.'nin Fidancı'yı öldürmesini istediğini söylediği öğrenildi.

'BANA AŞIKTI' DEDİ...

Nizami K.'nin ise Fidancı'dan dolayı iş yapamadığını kabul ettiğini, iflas ettiğini de Halil İ.'ye anlattığını, onun da kendisine aşık olduğunu için Fidancı'yı öldürüğünü, kendisinin öldür emri vermediğini iddia ettiği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı Halil İ. adam öldürmekten, zanlı Nizami K. ise azmettirmekten nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.