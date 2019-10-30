Akıl sağlığı kaybına 56 bin TL tazminat
Antalya’da 7 yıl önce terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Meclisi’ne yönelik operasyonda çaycı Fesih Aslan (23) dahil 22 kişi gözaltına alındı.
Tek bir eyleme katıldığı ileri sürülen Aslan’la ilgili kanıt olarak da polisin çektiği görüntüler sunuldu. Ancak bilirkişi raporuna göre eylemcinin kimliği saptanamıyordu. Serbest bırakılan Aslan ve 21 kişi hakkında İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Kardeşi Ömer Aslan’a göre ağabeyi bırakıldıktan sonra üç kere sivil polislerce emniyete götürülünce rahatsızlandı. 5 Aralık 2012’de Aslan’a 5 yıl hapis cezası verilince bir gün sonra yakalanıp cezaevine konuldu. Aslan, 11 Ağustos 2014’te tahliye edildi.
Yargıtay kararı bozunca yapılan yeni yargılamada Aslan ve 19 kişi beraat etti. Avukat Hadi Cin, Aslan’ın gözaltına alındıktan sonra akıl sağlığını kaybettiği, rapora rağmen 2 yıl cezaevinde tutulduğu gerekçesiyle Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.
18 Ekim’de karara bağlanan davada Aslan’ın ailesine maddi ve manevi 56 bin 442 TL ödenmesine hükmedildi.
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