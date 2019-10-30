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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
30.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Akıl sağlığı kaybına 56 bin TL tazminat

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Akıl sağlığı kaybına 56 bin TL tazminat

Antalya’da 7 yıl önce terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Meclisi’ne yönelik operasyonda çaycı Fesih Aslan (23) dahil 22 kişi gözaltına alındı.

Tek bir eyleme katıldığı ileri sürülen Aslan’la ilgili kanıt olarak da polisin çektiği görüntüler sunuldu. Ancak bilirkişi raporuna göre eylemcinin kimliği saptanamıyordu. Serbest bırakılan Aslan ve 21 kişi hakkında İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Kardeşi Ömer Aslan’a göre ağabeyi bırakıldıktan sonra üç kere sivil polislerce emniyete götürülünce rahatsızlandı. 5 Aralık 2012’de Aslan’a 5 yıl hapis cezası verilince bir gün sonra yakalanıp cezaevine konuldu. Aslan, 11 Ağustos 2014’te tahliye edildi.

Yargıtay kararı bozunca yapılan yeni yargılamada Aslan ve 19 kişi beraat etti. Avukat Hadi Cin, Aslan’ın gözaltına alındıktan sonra akıl sağlığını kaybettiği, rapora rağmen 2 yıl cezaevinde tutulduğu gerekçesiyle Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

18 Ekim’de karara bağlanan davada Aslan’ın ailesine maddi ve manevi 56 bin 442 TL ödenmesine hükmedildi. 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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