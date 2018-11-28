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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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BATMAN, (DHA)
28.11.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! Polisle çatışırken oğlunu siper etti

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Batman'da, dün akşam düzenlenen operasyonda polisle çatışıp, ölü olarak ele geçirilen PKK'lı terörist Baver Damlayıcı'nın, rehin aldığı 4 yaşındaki oğlunu siper olarak kullanıp evinde saklanan terörist Adnan Aktaş'ın kaçmasını sağladığı ortaya çıktı. Polis memuru Birol Öztekin'in (49) şehit olduğu terör örgütünün hücre evine yönelik operasyonda kaçan Adnan Aktaş'ın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde PKK/ KCK'ya yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında güvenlik güçleri, Adnan Aktaş'ın, terör örgütüne yardım ve yataklık yapıp, lojistik ve ekonomik olarak destek veren ve örgütün şehir yapılanması içerisinde yer alarak para topladığını tespit etti.

Adnan Aktaş'ın, Hilal Mahallesi'ndeki 4 katlı Çiftçi Apartmanı'nın en üst katında oturan Baver Damlayıcı'nın evinde saklandığının belirlenmesi üzerine güvenlik güçleri operasyon için harekete geçti. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün akşam özel harekat polisleri eşliğinde Baver Damlayıcı'nın oturduğu terör örgütünün hücre evine operasyon düzenledi.

REHİN ALDIĞI OĞLUNU SİPER EDEREK POLİSLE ÇATIŞTI

Eve gelen polisleri fark eden Baver Damlayıcı, evinde gizlenen Adnan Aktaş'ın, kaçmasını sağlamak için oğlunu rehin alıp, siper olarak kullanarak polislerle çatıştı. Polislerin, çocuğa zarar gelmemesi için hassas davrandığı operasyon sırasında evde saklanan terörist Adnan Aktaş kaçtı.

Yaşanan çatışmada rehin aldığı oğlunu siper olarak kullanan Baver Damlayıcı'yı öldürüp, etkisiz hale getiren polis memuru Birol Öztekin de ağır yaralandı.

Polis memuru Öztekin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Evde inceleme yapan ekipler, parmak izi alıp, kayıplara karışan Adnan Aktaş'ın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Çatışmanın izlerinin durduğu evin bulunduğ binada ise sessizliğin hakim olduğu görüldü.

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