Akıl almaz olay! Kayınvalide ve kayınpeder 9 aylık hamile kadına dehşeti yaşattı

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Müdürü Bahri Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Akalın köyünde darbedilen Halise K'ye müdürlük olarak her türlü desteği vereceklerini bildirdi. Olayın ardından devletin ilgili tüm birimlerini harekete geçirdiklerini belirten Aksoy, öncelikle Halise K. ile bebeğinin sağlığı üzerinde durulduğunu aktardı. Aksoy, Malazgirt Devlet Hastanesinde müşahede altına alınan, hamileliğinin 9. ayındaki kadının, yapılan müdahalelerle doğumunun sorunsuz şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.



Bebekle annenin Muş Devlet Hastanesine sevk edilerek kontrol altında tutulduğunu kaydeden Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Meslek elemanlarımız anne ile görüşerek devletin şefkatli elinin yanında olduğu, bunu yapanlara karşı her türlü yaptırımın uygulanacağı bilgisi vermiştir. Anne ve bebeğinin sosyoekonomik açıdan da desteklenmesi kararı alınmıştır. Anne, yapılan görüşmelerde, İl Müdürlüğümüze bağlı Kadın Konuk Evinde kalması yönündeki talebi reddederek kendi ailesinin yanına dönmek istemiştir. Bu konuda da her türlü yardım sağlanmıştır. Bu arada, adli ve güvenlik açısından da gerekli yaptırımlar uygulanmış, kadına bu şiddeti yapanlar gözaltına alınıp tutuklanmıştır. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğümüzün avukatına gerekli talimat verilmiş, davaya bizzat müdahil olunması sağlanmıştır. Bundan sonra da annemiz ve bebeğinin ihtiyaç duyacağı her türlü desteğin yanında psikososyal destek de sağlanacaktır."



Malazgirt ilçesine bağlı Akalın köyünde yaşayan Salih ve Türkan K'nin, 27 Temmuz'da hamile gelinleri Halise K'yi darbettiği iddia edilmiş, kayınpeder ile kayınvalide jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

