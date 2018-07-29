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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUŞ (AA)
29.07.2018 - 12:47, Son Güncelleme:

Akıl almaz olay! Kayınvalide ve kayınpeder 9 aylık hamile kadına dehşeti yaşattı

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Akıl almaz olay! Kayınvalide ve kayınpeder 9 aylık hamile kadına dehşeti yaşattı
Fotoğraf: Arşiv

Muş'un Malazgirt ilçesinde, kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından darbedildiği iddia edilen hamile kadına doğum yaptırıldığı, kadının bebeği ile hastanede müşahede altında olduğu belirtildi.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Müdürü Bahri Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Akalın köyünde darbedilen Halise K'ye müdürlük olarak her türlü desteği vereceklerini bildirdi. Olayın ardından devletin ilgili tüm birimlerini harekete geçirdiklerini belirten Aksoy, öncelikle Halise K. ile bebeğinin sağlığı üzerinde durulduğunu aktardı. Aksoy, Malazgirt Devlet Hastanesinde müşahede altına alınan, hamileliğinin 9. ayındaki kadının, yapılan müdahalelerle doğumunun sorunsuz şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bebekle annenin Muş Devlet Hastanesine sevk edilerek kontrol altında tutulduğunu kaydeden Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Meslek elemanlarımız anne ile görüşerek devletin şefkatli elinin yanında olduğu, bunu yapanlara karşı her türlü yaptırımın uygulanacağı bilgisi vermiştir. Anne ve bebeğinin sosyoekonomik açıdan da desteklenmesi kararı alınmıştır. Anne, yapılan görüşmelerde, İl Müdürlüğümüze bağlı Kadın Konuk Evinde kalması yönündeki talebi reddederek kendi ailesinin yanına dönmek istemiştir. Bu konuda da her türlü yardım sağlanmıştır. Bu arada, adli ve güvenlik açısından da gerekli yaptırımlar uygulanmış, kadına bu şiddeti yapanlar gözaltına alınıp tutuklanmıştır. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğümüzün avukatına gerekli talimat verilmiş, davaya bizzat müdahil olunması sağlanmıştır. Bundan sonra da annemiz ve bebeğinin ihtiyaç duyacağı her türlü desteğin yanında psikososyal destek de sağlanacaktır."

Malazgirt ilçesine bağlı Akalın köyünde yaşayan Salih ve Türkan K'nin, 27 Temmuz'da hamile gelinleri Halise K'yi darbettiği iddia edilmiş, kayınpeder ile kayınvalide jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

 

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