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    Akıl almaz olay! Kamyonun altında uyuyakaldı sonra...

    İHA
    18.06.2018 - 09:36 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir işçi, tarlada çalıştığı sırada dinlenmek için altında uzadığı kamyonun altında ezilerek ağır yaralandı.

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçe kırsalında yaşandı. Tarlada saman yükleme işinde hamal olarak çalışan Suriyeli işçi Hüseyin A. (28), iddiaya göre dinlenmek için kamyonun altında uzandı. Bir süre kamyonun gölgesinde uzanan Hüseyin A. yorgunluktan uyudu. Bu sırada kamyonu ileri almak isteyen ismi öğrenilemeyen sürücü işçinin üzerinden geçti.

    AĞIR YARALANDI, TEDAVİ ALTINDA

    Kamyonun altına ezilerek ağır yaralanan işçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçi, daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: kamyon , kaza , uyku , son dakika , haberler
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