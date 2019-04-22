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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - İHA
22.04.2019 - 19:25, Son Güncelleme:

Akıl almaz olay! Kalbinden çıktı

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Akıl almaz olay! Kalbinden çıktı

Kahramanmaraş'ta baş dönmesi ve göğüs sıkışması şikayetiyle hastaneye giden kadının kalbinden 6 santimetre çapında kitle teşhis edildi.

Yaklaşık 10 yıldır nefes darlığı ve baş dönmesi şikayeti bulunan 33 yaşındaki Hatice Sarıaltın'a önce vertigo tanısı konuldu.

Daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'ne başvuran 3 çocuk annesi kadının, burada yapılan kontrollerinde kalbinde bir kitlenin olduğu tespit edildi.

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kirişci ve Doç. Dr. Aydemir Koçarslan tarafından ameliyata alınan Sarıaltın'ın kalp kulakçığı yakınındaki 6 santimetre çapındaki kitle, 4 saatlik ameliyatın ardından çıkarıldı.

Akıl almaz olay Kalbinden çıktı


Yıllardır baş dönmesi şikayetinin olduğunu ifade eden Sarıaltın, şunları kaydetti:

"Son 6 yıldır kalbim sıkışıyordu, nefes almakta zorlanıyordum. Bu rahatsızlığımla ilgili birçok kez doktora gittim. Kulak burun boğaz doktoruna gittim Vertigo'dan şüphelenildi. Daha sonra bir doktor bana kalp doktoruna muayene olmamı söyledi. Burada kalbimde kitle olduğu ortaya çıktı. Yapılan ameliyatın ardından kitle çıkarıldı."

Akıl almaz olay Kalbinden çıktı

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kirişçi de hastanın baş dönmesi ve göğüs sıkışması şikayetiyle kendilerine geldiğini söyledi.

Hastanın kalple ilgili rahatsızlığı olabileceğini düşündüklerini dile getiren Kirişçi, "Ekokardiyografisinde kalbin kulakçık dediğimiz yerinde yaklaşık 6 santimetre çapında kitle olduğunu fark ettik. Bu kitlenin kalbin kapakçık kısmına yerleştiğini ve kalp kan dolaşımını engellediğini gördük. Bunun üzerine kalp, akciğer makinesine bağlayarak hastanın kalbini durdurup yaklaşık 4 saatlik bir ameliyat gerçekleştirdik. Kitleyi çıkardık." dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (22.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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