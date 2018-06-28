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    Akıl almaz kaza! Şaha kalkan traktörde sıkışıp kaldı…

    SAKARYA (İHA)
    28.06.2018 - 15:17 | Son Güncelleme:

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kullandığı traktörün şaha kalkması sonucunda araç ile römork arasına sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

    Olay, Akyazı ilçesi Yeniköy yolunda meydana geldi. İddialara göre, Mustafa K. idaresindeki kum yüklü traktörün yokuş çıkarken fazla yük yüklenmesi nedeniyle traktör şaha kalktı. Meydana gelen kaza sonrası sürücü Mustafa K. traktör ile romörk arasına sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye Grup amirliği ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Akıl almaz kaza Şaha kalkan traktörde sıkışıp kaldı…

    Akıl almaz kaza Şaha kalkan traktörde sıkışıp kaldı…




    Etiketler: son dakika , haberler
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