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    Akıl almaz kaza: Otobüsün içine girdi

    AA
    11.06.2018 - 07:29 | Son Güncelleme:

    Erzincan'da, bariyerlere çarpan hafif ticari aracın kopan ön aksının karşı şeritteki yolcu otobüsünün ön camına çarparak içeri girmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı için İstanbul'dan Erzurum'a giden Uğur Topçu (20) yönetimindeki 34 NB 4741 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum Karayolu'nun Bayırbağ köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle kopan aracın ön aksı, karşı şeritten gelen, Kars-İstanbul seferini yapan Konuralp Aydın'ın (54) kullandığı 34 TURGUTREİS 227 özel plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kopan aks, ön camı kırarak şoför mahalline girdi.

    Akıl almaz kaza: Otobüsün içine girdi

    Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan İbrahim Topçu (52), yolcu otobüsündeki 2'nci sürücü Fuat Ölmez (38), muavin Mehmet Çeper (22) ve yolculardan İbrahim (51) ile Kamer Onat (80) yaralandı.

    Yaralılar, çok sayıda ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

    Kazanın ardından Erzincan-Erzurum Karayolu'nun tek şeridinde ulaşım bir süre aksadı.

    Etiketler: kaza , trafik kazası , son dakika , haberler
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