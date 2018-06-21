Akıl almaz olay! Genç çift AVM'lerin korkulu rüyası oldu

Alınan bilgiye göre, Kent Meydanı'nda bulunan bir alışveriş merkezindeki kitap mağazasına giren A.K. (29) ve M.K. (23), alarm cihazlarını zorlayarak söktükleri oyun CD'leri ve kalem pilleri ellerindeki poşetlere ve giysilerine gizledi. Bu sırada mağazada bulunan güven timlerinin dikkati sayesinde yakalanan karı kocanın, kentteki çeşitli mağazalardan aynı yöntemle oyun CD'leri ve konsol çaldıkları da tespit edildi.

Çiftin farklı mağazalardan değişik tarihlerdeki hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen karı koca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.